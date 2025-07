Juanma Moreno destaca que la nueva dirección de Feijóo es «más operativa» para ganar las elecciones

Juanma Moreno ha destacado esta tarde que la nueva dirección configurado por Alberto Núñez Feijóo y que se aprobará este fin de semana durante el ... XXI Congreso del PP que se ha inaugurado este viernes por la tarde en el recinto ferial de IFEMA de Madrid es «más operativa y funcional» para ganar elecciones.

A su llegada al pabellón 10 de IFEMA, donde ha entrado junto a Feijóo y los expresidentes del Gobierno del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, Moreno ha puesto en valor el «equilibrio» de la nueva dirección del PP, que le parece que «es razonable porque es más operativa y más funcional».

Cuestionado sobre si dada la situación política del país, con el Gobierno acechado por los presuntos casos de corrupción que afectan a los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE, es el momento del 'ahora o nunca' para que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno, el líder del PP andaluz que se trata «más bien de ahora o nunca para los españoles».

Un Ejecutivo «comido por la corrupción»

«España se juega el futuro en las próximas semanas o meses, y lo que está claro es que estamos en un final de etapa, en el final del sanchismo, y se necesita un cambio», ha manifestado, al tiempo que ha añadido que el Ejecutivo central está «comido por la corrupción».

A juicio de Juanma Moreno «ahora está más cerca que nunca» que Feijóo sea presidente el Gobierno, mientras que sobre la presentación de una posible moción de censura, ha recordado que «ahora mismo no dan los números» y las posiciones de Junts «están muy distanciadas del PP».

Moreno ha sostenido que es e momento de que el PSOE dé explicaciones de los «muchos casos de corrupción que desgraciadamente le están acechando y que dé soluciones a la actual situación que vivimos». «Vivimos un Gobierno que es en minoría, que no tiene una mayoría parlamentaria, que no tiene un respaldo social y tenemos un presidente bunkerizado en Moncloa, aferrado al poder, que no puede salir a ninguna calle de España, y esto no puede seguir así», ha recalcado el presidente de la Junta, quien ha añadido que la «única salida posible son unas elecciones y que los españoles hablen».

«Sería lo sensato y lo positivo para España e incluso para el propio PSOE», ha agregado Moreno, defendiendo que España necesita un «juego de alternancia en grandes partidos que que pivoten sobre el centro y, por tanto, el PSOE también es necesario, pero ahora es necesario que vaya a la oposición se regeneren democrática e internamente porque ahora toca el momento del cambio, de Alberto y del PP».

La delegación más numerosa

Juanma Moreno encabeza la delegación del PP de Andalucía al congreso nacional, que es la más numerosa con 566 compromisarios, lo que representa el 17,34% de los 3.264 que participan en el cónclave.

Una cita donde un andaluz forma parte de la mesa que dirige el congreso, se trata del portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, que actúa como vocal.