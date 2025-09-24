Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Santiago Martín de las Mulas, tras la entrevista con SUR por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

Rafael Santiago Martín de las Mulas, tras la entrevista con SUR por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Salvador Salas
Día Mundial de la Investigación en Cáncer

«Si no hubiese participado en el ensayo clínico estaría muerto»

Rafael Santiago, paciente de cáncer de pulmón ·

Desde su diagnóstico, Rafael participa en una investigación para compartir sus datos con Estados Unidos y lograr mejoras en el tratamiento

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:14

Las Navidades de hace tres años no fueron nada fáciles para Rafael Santiago Martín de las Mulas. Paciente de cáncer de pulmón en estadio 4, ... el nivel más extendido y grave de todos, sufrió una neumonía cavitada a finales de 2022. Tras superar aquel gran bache, los médicos lo confiesan: «Pensábamos que no iba a poder superarlo, que no sobrevivía». Pero los profesionales sanitarios, la investigación y la fuerza y confianza de Rafael pudieron. Y la de Serge, su compañero de vida que no se separó de él en ningún momento y que hizo más fácil y llevadera esta dura racha. Celebraron Nochevieja en el Hospital Materno con copas de gazpacho a pesar de tener las vías puestas y el comienzo de año iba a dar mucha más felicidad de la esperada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  6. 6 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8

    El puerto de Málaga impulsa una nueva línea marítima directa con Marruecos
  9. 9 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  10. 10 Dos hermanos con síndrome de Diógenes mantienen en vilo desde hace cuatro años a una comunidad de vecinos de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Si no hubiese participado en el ensayo clínico estaría muerto»