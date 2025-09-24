Málaga desarrolla más de 700 estudios clínicos sobre el cáncer

El mismo oncólogo Antonio Rueda, también presidente del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga (AECC), al hacer balance sobre la ... investigación en cáncer en Málaga, valora la evolución de los profesionales, proyectos y grandes apuestas que se están haciendo en la provincia. Según los datos que aporta a este periódico el Ibima Plataforma Bionand, actualmente se desarrollan en la provincia 765 estudios clínicos sobre cáncer, 284 de ellos son ensayos en fases tempranas.

«Cabe destacar que la investigación malagueña hace once años, cuando yo empecé, no teníamos casi ni un euro porque no había investigadores. Ahora sí que son muchos profesionales de calidad los que están trabando en diferentes proyectos y ensayos para poder avanzar en los tratamientos de la enfermedad», analiza el oncólogo Antonio Rueda, que llega a afirmar en varias ocasiones que «Málaga es una de las provincias punteras en ensayo clínico contra el cáncer».

Reflexiona sobre el trabajo que se hace desde los centros sanitarios, pero también el tejido asociativo como la AECC de Málaga, donde preside el comité técnico. La asociación se vuelca en recaudar dinero para ayudar a la investigación en Málaga y este 2024 se han invertido 585.109 euros, lo que hace que sume más de dos millones en ayudas a la investigación en Málaga entre 2021 y 2024 por parte de la AECC de la provincia.

«Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Muchos se someten a un ensayo sin saber si les va a ir bien o no y eso es de una generosidad inmensa. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes se benefician», concreta Antonio Rueda, que asegura que proyectos hay «bastantes» en la provincia.

Conseguir resultados

Por ejemplo, desde Ibima Plataforma Bionand, los proyectos de investigación competitivos activos del área 2, la actual Unidad Onco-Hematología CIMO, trabajan actualmente en 39 proyectos, 28 más que en 2016, cuando se desarrollaron 11. «Tenemos que continuar trabajando para llegar al nivel de Barcelona, que es la más puntera. Hay que conseguir que los resultados tengan impacto en los pacientes y también que entidades como la AECC, otras privadas y las administraciones públicas financien los proyectos», explica Rueda, que confía en que la clave está en el valor de los profesionales de la provincia: «Tenemos que promover el talento interno y traer el de Málaga que se va marchando, hay que conseguir que la provincia sea un sitio atractivo para desarrollar sus proyectos. En ello estamos desde los hospitales, el Ibima y asociaciones como la AECC».

La Asociación Española Contra el Cáncer es una de las grandes redes de investigación del cáncer en España. Según informan, apoyan a más de 2.300 investigadores distribuidos en 146 centros de investigación ubicados en 38 provincias y trabajando en todas las fases de desarrollo de la enfermedad. Según el Observatorio de Cáncer se estima que en 2030 en la provincia de Málaga se produzcan 11.813 nuevos diagnósticos. Es por eso que inciden en la colaboración tanto de la ciudadanía como de las administraciones públicas para recaudar más fondos.

«La sociedad malagueña y española tiene que estar informada de todos estos datos y proyectos que realizamos los sanitarios e investigadores; tienen que tener en cuenta que hay que apoyar a las entidades que invierten el dinero, que vean que merece la pena porque si no les beneficia a ellos, seguro que será a algún familiar o amigo cercano. Todos estamos en el vagón de riesgo de tener cáncer y la iniciativa privada tiene que participar porque la pública no siempre llega», asegura el oncólogo Antonio Rueda, que lidera una unidad que tiene muchos ensayos clínicos, investigación inmunológica y radioterapia estereotáxica: «Estamos teniendo resultados positivos en pacientes en los que la inmunoterapia estaba fallando. Detrás de esto hay un gran equipo de trabajo y financiación», concluye el oncólogo.