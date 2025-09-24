Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La investigación en Málaga ha evolucionado favorablemente en los últimos años. Sur
Día Mundial de la Investigación en Cáncer

Málaga desarrolla más de 700 estudios clínicos sobre el cáncer

Los proyectos de la provincia avanzan gracias a la financiación pública y privada y el esfuerzo de los profesionales: «La provincia es una de las más punteras», afirma el oncólogo Antonio Rueda

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:13

El mismo oncólogo Antonio Rueda, también presidente del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga (AECC), al hacer balance sobre la ... investigación en cáncer en Málaga, valora la evolución de los profesionales, proyectos y grandes apuestas que se están haciendo en la provincia. Según los datos que aporta a este periódico el Ibima Plataforma Bionand, actualmente se desarrollan en la provincia 765 estudios clínicos sobre cáncer, 284 de ellos son ensayos en fases tempranas.

