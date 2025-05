El obispo de Málaga supera la septicemia y recibe el alta hospitalaria

Jesús Hinojosa Málaga Lunes, 12 de mayo 2025, 18:40 Comenta Compartir

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha recibido el alta después de la crisis de salud que ha padecido en las últimas tres semanas en las que ha estado ingresado en el hospital Vithas Málaga. Desde el Obispado han agradecido en un comunicado las oraciones para la pronta recuperación del prelado, que el pasado 22 de abril fue sometido en este centro sanitario a una operación programada para retirar un pólipo en la vejiga.

Sin embargo, el día 29 volvió a ser intervenido de la próstata por la mañana, y por la tarde de ese día también pasó por el quirófano al complicarse su estado de salud. Desde entonces y hasta el pasado día 7, estuvo ingresado en la UCI al contraer una septicemia por la que se le llegó a sedar, pero de la que finalmente ha podido recuperarse de forma satisfactoria.

Aunque el alta hospitalaria del obispo se ha producido a cinco días de la procesión que la Virgen de la Esperanza protagonizará por las calles de Roma este sábado con motivo del Jubileo de las Cofradías, desde el Obispado han confirmado que el prelado no podrá viajar a la capital italiana para presenciar este histórico acontecimiento.

A la espera de un sustituto

El pasado 22 de diciembre, Catalá cumplió 75 años, por lo que presentó su renuncia al Papa Francisco al llegar a la edad de jubilación establecida para las labores episcopales. No obstante, el obispo sigue al frente de la diócesis, a la espera de ser relevado por un sustituto que designe la Santa Sede.

Aún se desconoce cuándo se producirá ese relevo, que tendrá que ser refrendado por el nuevo Papa León XIV. En el procedimiento para la elección de un nuevo obispo juegan un papel clave el nuncio del Papa en España, el presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de la provincia eclesiástica a la que pertenece la diócesis. En este caso, Málaga pertenece a la provincia eclesiástica de Granada, que tiene al frente al arzobispo José María Gil Tamayo. Según lo establecido en el canon 377 del Código de Derecho Canónico, corresponde al legado o nuncio pontificio, puesto ocupado hasta ahora por el arzobispo filipino Bernardito Auza (que lo dejará el próximo día 21 al haber sido designado nuncio ante la Unión Europea), elevar a la Santa Sede una terna de candidatos con su opinión; la del arzobispo de Granada y los obispos de las diócesis de esa provincia eclesiástica (a la que, además de Málaga, pertenecen Almería, Jaén, Cartagena y Guadix); y la del presidente de la Conferencia Episcopal, actualmente Luis Argüello, arzobispo de Valladolid.

Además, el nuncio puede recabar también la opinión de miembros del Cabildo de la Catedral y del Colegio de Consultores de la diócesis. En cualquier caso, Catalá permanece al frente de la diócesis con plenas facultades hasta que no se designe oficialmente un sustituto. No obstante, el elegido para reemplazarlo no se conocerá hasta que la Conferencia Episcopal lo anuncie en su web y redes sociales, algo que suele producirse a las doce en punto de la mañana del día en cuestión.