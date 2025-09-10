Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las consultas por ansiedad han crecido un 30% en atención primaria. SUR

Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»

Expertos destacan que el confinamiento acrecentó la soledad y los problemas mentales y llaman a estar atentos a las señales de los afectados, aunque advierten de que el fenómeno tiene muchos factores: desde el dolor físico crónico a una enfermedad aguda pasando por problemas laborales, familiares o afectivos

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:20

Que la pandemia del covid (2020-2022), con el consiguiente confinamiento y medidas restrictivas, disparó la cifra de suicidios en Málaga y provincia es un ... hecho. Y que los efectos de esa época de pánico y miedo siguen presentes en la sociedad es innegable, a tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por este periódico. En los años previos al confinamiento, 2017-2019, la cifra de suicidios fue de 130, 134 y 122, respectivamente. Sin embargo, la escalada comenzó en 2020 con 163 suicidios, llegando al pico de 2021 con 187 y otra cifra elevada en 2022, con 180 casos. Ya en 2023 año postpandémico, se produjo la misma cifra que en 2020, pero en 2024, último dato del que se dispone, el guarismo vuelve a elevarse hasta los 168 casos, casi un 38% más que en 2019, sin llegar a las cifras prepandémicas, mucho más moderadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  7. 7

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»

Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»