Nueva incidencia en la Alta Velocidad: un problema en la señalización paraliza los trenes en Andalucía
Un problema en la Bifurcación Málaga obligó a interrumpir las líneas entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, aunque la avería quedó solucionada pronto
SUR
Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:38
Nueva incidencia en la circulación de trenes en Andalucía. Los viajeros que ayer miércoles circulaban en alta velocidad entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se ... encontraron con una interrupción en el servicio. Según comunicó la propia Adif en su cuenta oficial de X (@infoadif), el problema afectó a las 20.22 horas a la bifurcación Málaga, lo que obligó a detener los trenes en estaciones mientras los técnicos solventaban dicha avería.
«Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encuentran detenidos en estaciones por una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga. Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible», explicaron desde Adif.
Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encuentran detenidos en estaciones por una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga.— INFOAdif (@InfoAdif) September 24, 2025
Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible.
Por suerte, la incidencia se arregló pronto -en menos de una hora como comunicó Adif en su cuenta en X- y los viajeros pudieron seguir el trayecto hacia sus destinos con normalidad.
