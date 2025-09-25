Nueva incidencia en la Alta Velocidad: un problema en la señalización paraliza los trenes en Andalucía

Nueva incidencia en la circulación de trenes en Andalucía. Los viajeros que ayer miércoles circulaban en alta velocidad entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se ... encontraron con una interrupción en el servicio. Según comunicó la propia Adif en su cuenta oficial de X (@infoadif), el problema afectó a las 20.22 horas a la bifurcación Málaga, lo que obligó a detener los trenes en estaciones mientras los técnicos solventaban dicha avería.

«Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encuentran detenidos en estaciones por una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga. Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible», explicaron desde Adif.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encuentran detenidos en estaciones por una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga.

Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) September 24, 2025

Por suerte, la incidencia se arregló pronto -en menos de una hora como comunicó Adif en su cuenta en X- y los viajeros pudieron seguir el trayecto hacia sus destinos con normalidad.