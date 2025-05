Nico Sguiglia: «Nos han intentado matar, pero Podemos está vivo y en crecimiento»

A finales del pasado abril, Nico Sguiglia (Rosario, Argentina, 1977) fue designado miembro del Consejo de Coordinación de Podemos a nivel federal en la dirección ... encabezada por Ione Belarra. El concejal en el Ayuntamiento de Málaga es uno de los 28 integrantes de la ejecutiva del partido morado donde está al frente de la secretaría de Política Municipal. Un cargo que asume con «responsabilidad y orgullo» en un momento donde Podemos vive un proceso de rearme político.

–¿Qué encargo le ha hecho Belarra en su nuevo cargo?

–Hacer un seguimiento de la labor de nuestros concejales en el país (Podemos tiene 240) y trabajar en su formación; fortalecer el trabajo territorial del partido y la implantación territorial del partido en los principales municipios del país y preparar con la máxima fuerza posible los próximos comicios municipales.

–Desde su fundación, Podemos no se ha presentado nunca en solitario a unas elecciones municipales sino en coalición o bajo marcas blancas, ¿será en 2027 la primera vez que lo hagan en solitario o buscarán coaliciones?

–Esa decisión debe partir de un análisis riguroso de la realidad y la perspectiva electoral de cada territorio. Lo que tenemos claro es que queremos consolidar la marca de Podemos. Consideramos que el experimento, la operación Sumar no ha funcionado y tenemos que dar paso a un ciclo político de nuevo tipo donde creemos que, humildemente, Podemos está llamado a jugar un rol muy relevante. Representamos, con nuestros aciertos y posibles errores, una izquierda coherente, valiente, que marca diferencias con lo que representa el PSOE. Creemos que hay mucha gente que está esperando un posicionamiento político de ese tipo.

–¿Considera que el proyecto de Sumar ha fracasado?

–Ha fracasado como proyecto político. A día de hoy se puede constatar que no ha funcionado, no ha despertado el entusiasmo que supuestamente iba a despertar, no ha servido para cohesionar el espacio a la izquierda del PSOE y se ha desdibujado en cuanto a sus posiciones políticas ya que asistimos a un Gobierno de Pedro Sánchez donde el papel de Sumar ha quedado desdibujado. Por tanto, tenemos la tarea de reconstruir un espacio a la izquierda del PSOE que pivote sobre la valentía, la autonomía política y la capacidad de entusiasmar a los sectores populares y a la gente trabajadora.

–¿En qué momento se encuentra Podemos?

–En un momento de recuperación de fuerza. Lo notamos en el entusiasmo de nuestra militancia y en gente nueva que se está acercando al partido. Hablando metafóricamente nos han intentado matar políticamente desde distintos lugares, fundamentalmente ha habido operaciones muy escandalosas por parte de determinadas fuerzas políticas, nos han inventado decenas de causas que han sido archivadas y lamentablemente ha habido fuego amigo, pero Podemos está vivo, está recuperando fuerza y en una perspectiva de crecimiento político.

–¿Pablo Iglesias sigue siendo quien manda en Podemos?

–No. La que manda en Podemos con mucha fuerza, coherencia y valentía es Ione Belarra. Pablo Iglesias forma parte del partido y por su experiencia y su valía en términos políticos es una persona, como tantas otras, que se le escucha en el partido, pero quien manda, y no hay lugar a dudas en ello, es Ione Belarra.

Unidad de la izquierda

–¿Por qué es tan complicada la preconizada unidad de la izquierda?

–Tenemos un desafío por delante que es cómo compartir un diagnóstico y unas propuestas que no dependan permanentemente del tacticismo o de periodos electorales muy breve, sino que puedan tener una idea de un horizonte más largo y de una idea de país. Se han dado muchos trompicones, lamentablemente, en la construcción de esos espacios de unidad y vamos a poner, al menos en lo que a Podemos corresponde, lo mejor de nosotros para poder avanzar hacia un espacio unitario y de frente amplio. En el caso de Sumar se tomaron una serie de decisiones que fueron errores gravísimos como fue vetar a Irene Montero o excluir a Podemos de cualquier responsabilidad en el Gobierno actual de coalición. Cosas que bajo el liderazgo de Iglesias nunca se hicieron ya que desde una posición de clara hegemonía se tuvo una posición muy generosa: se integró a Los Comunes y a IU en roles importantes de responsabilidad política. Sin embargo, en el caso de Sumar hubo una tentación muy equivocada de Yolanda Díaz, lamentablemente secundada por otras fuerzas políticas, de intentar liquidar políticamente a Podemos y les salió muy mal.

–Esa nueva etapa que se abre para buscar la unidad de la izquierda, ¿debe pasar por una nueva alianza entre Podemos e IU?

–Nosotros ahora estamos en un periodo de fortalecimiento de nuestra organización y le corresponde a IU tener una serie de discusiones, donde no me voy a meter, sobre si van a optar por la línea que representa Sumar y que encabeza Yolanda Díaz, que lamentablemente en la práctica se ha visto que es una posición muy subalterna con respecto al PSOE y que se desdibuja en aspectos muy importantes como es el caso del aumento del gasto militar, o va a optar por fortalecer un espacio de una izquierda valiente, autónoma del PSOE, con una línea política propia y que nos permita consolidar una oposición y una alternativa a las políticas neoliberales y al giro belicista que lamentablemente está dando Europa y del que está participando España.

–¿Cómo son las relaciones con IU en el grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga?

–Tenemos una buena relación; una relación de respeto político, de diálogo y de búsqueda de acuerdo.

–El PP lleva 30 años gobernando la capital y Francisco de la Torre acaba de cumplir 25 años como alcalde. ¿A qué cree que la izquierda no haya sido capaz de desbancar a los populares del gobierno municipal?

–Hay dos factores. De la Torre ha sido muy hábil construyendo un carril político propio, distanciado en parte del PP, siendo capaz de ampliar su electorado a sectores que no se sienten afín a lo que representa el PP. Por otro lado, desde la izquierda no hemos sido capaces de construir una alternativa que ilusione y ponga sobre la mesa otro modelo de ciudad. Ahí nos toca hacer autocrítica y llegar a la próxima cita electoral con la máxima fuerza posible. Esta ciudad puede ser mucho mejor a lo que es. La gestión de De la Torre está sobrevalorada. Por sus manos han pasado 20.000 millones, a lo que hay que sumar las importantísimas inversiones de otras administraciones, es decir, gozaba de un viento favorable para haberle garantizado a los vecinos mucha mejor calidad de vida. Esta ciudad es un paraíso potencial por su belleza, por cómo trabaja su gente, por la gente tan buena que hay... Si hubiéramos tenido un alcalde y no tanto un promotor turístico e inmobiliario, hoy podríamos estar presumiendo que es la ciudad con mejores servicios públicos, mejores zonas verdes, con mejor política de vivienda y no sólo con más turistas.

–¿Las elecciones de 2027 pueden ser un punto de inflexión para poder desbancar al PP?

–Sí. Las últimas movilizaciones con el tema de la vivienda nos indican un cierto cambio de clima. De la euforia que intentaba vender al PP se han ido condensando malestares sobre el modelo de ciudad, muy anclados sobre el tema de la vivienda, pero también sobre el abandono de los barrios, que se han desatendido cuestiones básicas de la vida de la gente, vecinos que han tenido que dejar la ciudad... El desafío político que tenemos es cómo transformamos ese cambio de clima en una alternativa política y en eso nos vamos a centrar. Para poder plantar cara y construir una alternativa necesitamos que se vaya más allá de un acuerdo de partidos sino que se transforme en una gran alianza ciudadana por una ciudad mejor.