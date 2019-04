Entre el pantano de Iznájar y el pueblo de Cuevas de San Marcos, se encuentra la Falla de la Sierra del Camorro, una formación caliza declarada como monumento natural de Andalucía por su valor geológico. Entre un mar de olivos emerge este macizo kárstico que supera los 900 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sus espectaculares cortantes verticales tienen su origen en el Jurásico. En este enclave, se encuentra precisamente la cueva de Belda, una de las grutas más interesantes del país, que actualmente no está abierta al público debido a la presencia de una amplia colonia protegida de murciélagos. En la zona alta de la falla se encuentran los restos de lo que fue la ciudad medieval de Belda.

En la entrada del pueblo de Igualeja, se puede ver el que se considera como nacimiento del Genal, ya que este río, en realidad, también se alimenta de diversos arroyos y riachuelos que nacen en otros pueblos de la zona como Júzcar, Cartajima o Faraján. Pero, por su belleza y singularidad, éste es el nacimiento del emblemático río que cruza el valle de mayor belleza de toda la provincia. En este rincón, distinguido como monumento natural, se puede ver cómo el agua mana con fuerza del interior de una gruta formando a su salida una gran poza cristalina y transparente que permite ver con total nitidez el fondo. No es el único lugar de donde sale el agua, ya que hay algunos huecos entre las rocas por donde este bien natural ve por primera vez la luz solar para formar parte del caudal de este río de la Serranía de Ronda.

Esta gruta, muy frecuentada por los amantes de la espeleología, es uno de los lugares más emblemáticos de la Serranía de Ronda. No sólo lo es por sus dimensiones sino también porque durante milenios ha servido de refugio natural, desde los primeros pobladores de la zona hasta los bandoleros de los siglos XVIII y XIX. La cavidad ha sido formada por un río subterráneo, el Gaduares, que se une metros más abajo con el curso de Guadiaro. El arroyo tiene un recorrido dentro de la cueva de más de 4 kilómetros. Aunque no se puede entrar en la gruta si no se tiene la autorización previa y el equipamiento necesario, sí se puede contemplar el gran salto de agua y la poza de agua cristalina que deja el río en su entrada.