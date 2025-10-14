Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los migrantes tiran del aumento del empleo juvenil

La mitad de las personas de entre 16 y 29 años que viven en Málaga trabajan; hace diez años no llegaban al 40%

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 14 de octubre 2025, 00:10

Comenta

En Málaga residen algo más de 277.700 personas de entre 16 y 29 años. Son casi un 14% más que diez años atrás, cuando ... no llegaban a las 244.000. De ellas, afiliadas a la Seguridad Social en el pico de empleo del año, en el último verano, eran más de 130.600, lo que supone un ascenso cercano al 47% respecto a los niveles de diez años atrás, cuando apenas superaban los 89.000. Esto significa que si en el año 2015 trabajaban el 36,5% de las personas de entre 16 y 29 años, en el año 2025 ya son prácticamente la mitad.

