Los migrantes tiran del aumento del empleo juvenil

En Málaga residen algo más de 277.700 personas de entre 16 y 29 años. Son casi un 14% más que diez años atrás, cuando ... no llegaban a las 244.000. De ellas, afiliadas a la Seguridad Social en el pico de empleo del año, en el último verano, eran más de 130.600, lo que supone un ascenso cercano al 47% respecto a los niveles de diez años atrás, cuando apenas superaban los 89.000. Esto significa que si en el año 2015 trabajaban el 36,5% de las personas de entre 16 y 29 años, en el año 2025 ya son prácticamente la mitad.

Esta es una circunstancia que no es exclusiva de Málaga. Sucede en el conjunto de España. Porque el número de habitantes de la franja de edad a la que nos referimos ha aumentado casi un 15,4%, al pasar de los 6,6 hasta los 7,6 millones. Mientras tanto, los trabajadores jóvenes, en los mismos últimos diez años, se han incrementado un 42%, hasta superar los 3,5 millones. Esto significa que también en el conjunto de España prácticamente la mitad de las personas de entre 16 y 29 tienen un puesto de trabajo; en concreto, el 46%, frente al 37% de una década atrás.

Miguel Ángel García, investigador de Fedea, aventura un par de hipótesis de trabajo. Para empezar el impacto de las migraciones: «Toda la inmigración que llega a España es para trabajar». En la provincia de Málaga, los extranjeros de entre 15 y 29 años (no desde los 16, dado que la Encuesta Continua de Población del INE parte de los 15) se han incrementado casi un 50% en la última década, al pasar de los casi 45.166 hasta superar los 67.600 actuales; mientras que los nacidos en España de idénticas edades no han llegado a crecer ni un 7% desde los 216.000 hasta los más de 230.000. Mientras tanto, en el conjunto de España, si la población nacida en el país ha crecido un 6,6%, la procedente del extranjero se ha incrementado un 58%. Así que ese ingrediente, el cambio de la composición de las personas jóvenes, con mayor participación foránea, parece importante a la hora de analizar la evolución del empleo juvenil.

Marcel Jansen, también investigador de Fedea, abunda en esta cuestión: «Gran parte de la creación de empleo descansa sobre la migración. Esto supone crecer de manera fácil. Porque la gente que viene a España tiene una inclinación al trabajo mayor que la local, así que aunque crece el empleo, la tasa de paro no lo hace en la misma medida». Pero Málaga tiene la ventaja de que atrae mucho empleo cualificado y es un foco de atención para quienes teletrabajan, así que es probable que el número de trabajadores sean más de los que refleja las estadísticas, porque no cotizan en la Seguridad Social española, sino en la de sus países«.

La segunda hipótesis que lanza García es el envejecimiento de la población, que ha propiciado un proceso de sustitución de mano de obra de más edad por otra más joven. Es cierto que la afiliación a la Seguridad Social entre los jóvenes ha crecido más que la total, cuyo ascenso se limita al 38,5%, pero los datos informan de que el crecimiento del empleo entre la juventud no ha mermado el de los mayores. Porque en Málaga, a fecha de agosto de este año los cotizantes mayores de 55 años son más de 152.000, prácticamente el doble que hace diez años cuando apenas superaban los 77.300. Así que el empleo juvenil en Málaga crece sin expulsar a los mayores, por lo que la tarta laboral cada vez es más grande. O el mercado laboral es capaz de dar más trabajo que el de la mera sustitución de quienes se retiran y que cada año, señala García, son más de 600.000 en el conjunto de España.

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, explica que ello obedece a la fuerte reducción del desempleo que se ha producido en este largo periodo expansivo de la economía española tras la Gran Recesión que comenzó en el año 2008. La economía, tras esa larga crisis que tocó fondo en el año 2013, ha vivido una larga recuperación que sólo se vio interrumpida por la Covid-19. Tal ha sido la bonanza, explica Fernández, que el mercado laboral no sólo ha sido capaz de absorber a los parados que gestó la pasada etapa de dificultades, sino que también ha logrado ocupar a la población nueva, que en gran medida es migrante. Así, tal y como continúa Fernández, si la tasa de paro juvenil llegó a estar en el 55%, ahora se ha moderado hasta un todavía elevado 25%. Mientras tanto, la tasa de la población general, ha pasado de un pico que se marcó en el 26% hasta el 10%.

A su vez, Alberto Montero, profesor de Economía de la UMA, da motivos más cualitativos para esta buena evolución del empleo entre los más jóvenes: «Se está produciendo una inserción laboral más rápida de los trabajadores residentes de esa franja de edad». Y lo atribuye al «cambio en los patrones de estudio hacia la realización de módulos en Formación Profesional frente al abandono, que reduce las expectativas de encontrar trabajo, o a la realización de grados, que alarga la inserción». Así que el buen comportamiento del mercado laboral en los últimos diez años puede haber encontrado su complemento en un mejor encaje entre la formación de las personas jóvenes y las demandas de las empresas. Con todo y con eso, los empresarios detectan déficits de perfiles formados tanto en la hostelería como en la construcción. Si bien es en verano cuando se alcanza el pico en el empleo entre los más jóvenes.

Hablar del trabajo de los menores de 29 años es muy global. No es lo mismo trabajar a los 16 años que pasados los 25. Así que es interesante también analizar cómo ha evolucionado la cifra de afiliados a la Seguridad Social por subsegmento de edad. En las personas entre 16 y 19 años, los cotizantes en Málaga se han triplicado, al pasar de los 4.700 hasta superar los 14.200. Mientras, los que tienen entre 20 y 24 años han aumentado un 73%, al pasar de los casi 29.500 hasta rozar los 51.000. Y los que tienen entre 25 y 29 años ya son cerca de 65.500, lo que supone un ascenso del 20% desde los 55.000 de hace diez años.