El Materno es nuevo centro nacional de referencia en traslados pediátricos críticos

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha informado hoy a los miembros de la Comisión de Salud del Parlamento andaluz de que el ... Hospital Materno Infantil de Málaga ha sido designado como uno de los tres centros de referencia nacional (CSUR) para el transporte entre hospitales en oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) en población pediátrica o neonatal, es decir, una técnica que sustituye de forma temporal la función del corazón y los pulmones en casos críticos.

Ello supone un gran paso para los pacientes tratados en el Materno y una designación nacional de la que sacó pecho Hernández. «Andalucía cuenta con un sistema público de salud a la vanguardia de este país», ha dicho, para subrayar luego que la designación supone «un reconocimiento institucional por parte del Ministerio de Sanidad, que valora la excelencia médica, el compromiso organizativo y la solidaridad profesional demostradas por el hospital malagueño».

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en julio sitúa al Materno junto con el Vall d'Hebron de Barcelona y el 12 de octubre de Madrid como referentes nacionales en transporte de pacientes pediátricos críticos.

El equipo del regional de Málaga ya ha realizado traslados en hospitales de toda Andalucía, incluso en Castilla y León o Extremadura, alcanzando una supervivencia al alza del 75%, por encima de los estándares internacionales.

¿Qué es la técnica ECMO?

La técnica ECMO es un soporte vital que sustituye temporalmente las funciones cardíacas y/o pulmonares en pacientes con fallo multiorgánico reversible. Es una intervención altamente compleja, que exige equipos multidisciplinares, infraestructura técnica avanzada y capacidad de respuesta inmediata. En este sentido, Hernández ha recalcado «el papel esencial del 061 andaluz, integrado en la red nacional de transporte pediátrico en ECMO».

Desde que el hospital malagueño se incorporó a la red ECMO, ha llevado a cabo 21 intervenciones, de las que 19 han sido de tipo primario y 2 de tipo secundario. Para la consejera, este nombramiento como CSUR por un periodo de cinco años «supone otro hito más para la sanidad pública andaluza y un respaldo a la trayectoria de excelencia del equipo del Materno Infantil, que durante años ha asumido estos traslados de forma voluntaria, incluso fuera del horario laboral y en jornadas festivas», a la vez que ha trasladado un mensaje de agradecimiento a sus profesionales.

Hernández ha recordado también que la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Materno Infantil ya era centro de referencia para patologías complejas como cardiopatías congénitas o fallo multiorgánico, ofreciendo cobertura a más de 248.000 menores de 14 años de Málaga, Almería, Melilla y zonas colindantes.