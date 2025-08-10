Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Quienes se dedican a la manta dicen que lo hacen porque llegan a España y es el empleo que tienen sus compatriotas. Josele

«No son los manteros sólo. Ellos son la minoría, pero es a los que se ve»

Los que trabajan o trabajaron en la manta aseguran que ellos son más visibles, pero que hay muchos irregulares que están empleados en otros muchos sectores, desde el campo a la hostelería

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:32

Souleymane sólo nos da un puñado de datos sobre sí mismo: nació en Senegal, llegó a España vía aeropuerto, aquí lleva ya veinte años y ... ha conseguido la nacionalidad española. Aunque ahora es vigilante de seguridad, sus inicios no fueron tan fáciles. Al llegar a España, fue mantero: «No había otra cosa. Llegas, ves lo que hace la gente y empiezas a hacer lo mismo. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas, pero aquí estamos para levantar el país», afirma. «Cuando la gente viene de África a Europa piensa que va a trabajar en una empresa. Pero aquí, llegas, y te das cuenta de que no puedes trabajar. Si nos dijeran que lo que nos vamos a encontrar es esto, igual no veníamos. Pero ha merecido la pena: África es África y Europa es Europa. Yo no deseo a nadie este sufrimiento, ni el que tenemos en África ni el del viaje. Si alguien es capaz de subirse a un cayuco, cómo lo estaría pasando», reflexiona.

