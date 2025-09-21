Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Artacho, este viernes en Nerja. Eugenio Cabezas

Alfonso Artacho, coordinador de logística en Médicos sin Fronteras

El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»

Alfonso Artacho es coordinador de logística en Médicos sin Fronteras y en estos dos últimos años ha estado tres veces en la Franja: ahora, dice, los palestinos están al límite

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:33

Alfonso Artacho acaba de volver de Gaza. En ésta que ha sido su tercera estancia en la Franja desde que comenzó el último asedio israelí ... ha pasado seis semanas y confiesa que ha sufrido hambre, que su equipo estaba muy deteriorado y que ha perdido muchos kilos. El personal humanitario no escapa a la escasez de alimentos que impone Israel. Arquitecto de formación y coordinador de logística en Médicos sin Fronteras, lleva trabajando para esa organización desde 2006 y ha estado en Angola, Haití, Malawi, Sudán del Sur, Mali, Sierra Leona, Yemen, Nigeria, Zambia, México o Colombia. Pero dice que en ningún otro sitio ha visto lo que en Gaza: «En otros contextos de guerra hay dos bandos, pero ahí no he visto a ninguna persona uniformada del otro bando, salta a la vista que es un genocidio». Y, además, lamenta que los palestinos se sienten abandonados, solos y sin expectativas: «Al principio tenían esperanza en un alto el fuego o en un acuerdo entre Hamás e Israel, pero ahora ya no tienen un norte».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  9. 9 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  10. 10

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»

El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»