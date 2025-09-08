Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos de viento de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros en la provincia

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:37

La aproximación de una profunda vaguada amenaza con dejar un episodio de lluvias torrenciales y tormentas en el área mediterránea. De momento, la Agencia Estatal ... de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en Tarragona, aunque este fenómeno afectará igualmente a la Comunidad Valenciana, Huesca y Teruel (Aragón). En el resto del país, un frente dejará cielos nubosos en gran parte de la Península este lunes, con nubes de tipo medio y alto y nubosidad baja en la costa norte de Alborán. Málaga no escapa de este clima adverso dominado por la inestabilidad. Por ahora, el organismo estatal ha activado una advertencia por fenómenos costeros en todo el litoral de la provincia, de Estepona a la costa de la Axarquía.

