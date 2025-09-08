Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes

La aproximación de una profunda vaguada amenaza con dejar un episodio de lluvias torrenciales y tormentas en el área mediterránea. De momento, la Agencia Estatal ... de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en Tarragona, aunque este fenómeno afectará igualmente a la Comunidad Valenciana, Huesca y Teruel (Aragón). En el resto del país, un frente dejará cielos nubosos en gran parte de la Península este lunes, con nubes de tipo medio y alto y nubosidad baja en la costa norte de Alborán. Málaga no escapa de este clima adverso dominado por la inestabilidad. Por ahora, el organismo estatal ha activado una advertencia por fenómenos costeros en todo el litoral de la provincia, de Estepona a la costa de la Axarquía.

El aviso, de nivel amarillo, estará vigente desde las 12.00 horas de este martes por viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Además de las fuertes rachas, el experto en meteorología local José Luis Escudero apunta a la entrada mañana martes de terral, «la buena noticia es que no vendrá acompañado de altas temperaturas», sostiene. Aemet prevé en la capital máximas de 30 grados y mínimas de 23.

Desde este lunes y hasta el miércoles se espera un tiempo inestable en el este peninsular, Pirineos y en Baleares y se producirán chubascos tormentosos que serán localmente muy fuertes que vendrán acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento, según la predicción del portavoz de Aemet, Rubén del Campo, que adelanta que a partir del jueves se registrará una subida de temperaturas en todo el país.