Málaga recibirá la próxima semana el primer vuelo directo con turistas desde Corea

El aeropuerto de Málaga recibirá el próximo lunes festivo (día 13) el primer vuelo directo de su historia procedente de Seul, capital de Corea del ... Sur. Así lo ha anunciado Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, durante su participación en el programa La Alameda, en 101TV, que presenta el director de SUR, Manolo Castillo.

El edil ha puesto de relieve que el Consistorio aspira a buscar al turista de largo recorrido, porque viene más días y gasta más de media. El hecho que la ciudad haya apostado por el turismo cultural, de patrimonio y gastronomía también hace que la ocupación hotelera sea más elevada, en torno al 85%, y que no exista la estacionalidad. «Es la capital con una ocupacion media más alta y que más crece en gasto medio y en rentabilidad por habitación».

«Tenemos un perfil diferente que los que apuestan por el sol y playa, no bajamos en las temporadas y los visitantes enfocados en la cultura tienen más capacidad de gasto, y sobre todo cuando son de largo recorrido, recalca, antes de reivindicar un crecimiento del 75% en el mercado chino.

Sobre el vuelo de Corea, se trata de un proyecto piloto, fruto de una alianza entre el Área de Turismo, la aerolínea Korean Air y el touroperador Hanjin Travel. Este será el primero de ocho vuelos chárter (cuatro idas y vueltas) que llevará a los participantes también a conocer Granada, Sevilla y Cádiz, con un paquete turístico completo.

«El vuelo viene lleno, el programa ha tenido una gran aceptación de los turoperadores porque el aeropuerto de Málaga es la puerta de entrada a Andalucía», afirma.

Crecimiento de los 5 estrellas

En otro orden, Florido recuerda que se va a duplicar la capacidad y camas en hoteles de 5 estrellas para Navidad, y tenemos más cadenas que quieren venir. «En Málaga faltan camas», sentencia, y por eso reclama que se autoricen los establecimientos previstos en Correos y la Torre del Puerto: «Tienen que salir, son necesarios, no tenemos hoteles de gran capacidad para un turismo de incentivos y eventos internacionales, un gran hotel de 300-400 habitaciones, ni una gran marca que sea una atracción para esos mercados, como Mandarin o Four Seasons».

«Correos y la Torre del Puerto tienen que salir, son necesarios porque no tenemos hoteles de gran capacidad en Málaga» Jacobo Florido Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga

Aunque actualmente la ciudad ya recibe unos 1,6 millones de turistas anuales, el edil considera que hay margen para llegar hasta los 2 millones, que sería «la cantidad óptima». Y para evitar la sensación de saturación en el Centro se están impulsando 7 rutas turísticas periféricas, para intentar abrir el campo.

Tasa turística

Sobre el polémico debate de la tasa turística, Jacobo Florido se mostró a favor, pero sólo si la recaudan directamente los ayuntamientos, no las comunidades, para que esos fondos se puedan aplicar al territorio que sufre los efectos negativos del turismo.

«La tasa turística tiene que estar en la Ley de Hacienda Pública, para que lo pueda cobrar cada ayuntamiento directamente porque es una competencia nacional o autonómica; para que no se quede por el camino como el canon del agua». A más, el responsable de Turismo reivindica que los municipios deberían percibir al menos el 1% del IVA que se produce en el sector turístico.

Futuro del alcalde

Preguntado acerca de si el alcalde, Francisco de la Torre, optará a la reelección en las siguientes municipales, el edil valora que lo hará si se ve «con fuerza y tiene números (encuestas) que avalen que se puede presentar, ganar y gobernar con holgura».

En cuanto a posibles sustitutos, entre los que suenan varios nombres en las quinielas, Florido no se decantó por ninguno en concreto, pero dejó alguna pista: «Los dos mejores políticos de Málaga con los que yo he trabajado son el alcalde y Elías Bendodo».