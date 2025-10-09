Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jacobo Florido, durante su participación en La Alameda.

Jacobo Florido, durante su participación en La Alameda. SALVADOR SALAS

Málaga recibirá la próxima semana el primer vuelo directo con turistas desde Corea

El concejal de Turismo destaca que la ciudad aspira a ganar turistas de largo recorrido, que gastan más durante su estancia

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:55

Comenta

El aeropuerto de Málaga recibirá el próximo lunes festivo (día 13) el primer vuelo directo de su historia procedente de Seul, capital de Corea del ... Sur. Así lo ha anunciado Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, durante su participación en el programa La Alameda, en 101TV, que presenta el director de SUR, Manolo Castillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  4. 4 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  5. 5 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  9. 9 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga recibirá la próxima semana el primer vuelo directo con turistas desde Corea