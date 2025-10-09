Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Manuel Sánchez La Chica, flanqueado por Manolo Castillo y Ana Barreales.

SALVADOR SALAS

El arquitecto de la Catedral: «Después de la cubierta merece la pena continuar con las obras»

Juan Manuel Sánchez La Chica considera que la siguiente prioridad debe ser restaurar el interior, deteriorado por las continuas filtraciones de agua

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Juan Manuel Sánchez La Chica es el Arquitecto conservador de la Catedral de Málaga desde 2017, y está cargo de la mayor intervención en la ... historia reciente del edificio: la construcción del tejado. En su paso por el programa La Alameda, que presenta el director de SUR, Manolo Castillo, el urbanista ha abogado por seguir adelante con las intervenciones en el templo, una vez que se completen estos trabajos.

