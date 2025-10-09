El arquitecto de la Catedral: «Después de la cubierta merece la pena continuar con las obras»

Juan Manuel Sánchez La Chica es el Arquitecto conservador de la Catedral de Málaga desde 2017, y está cargo de la mayor intervención en la ... historia reciente del edificio: la construcción del tejado. En su paso por el programa La Alameda, que presenta el director de SUR, Manolo Castillo, el urbanista ha abogado por seguir adelante con las intervenciones en el templo, una vez que se completen estos trabajos.

«El fin de la cubierta es proteger la Catedral de filtraciones de agua; hace 20 años se puso una red de forma provisional, por lo que tras terminar la cubierta hay que restaurar el interior, una vez que ya esté protegida. Hay que hacer una restauración y quitar la red por fases. Una vez que ha empezado a andar hay una inercia, merece la pena poder continuar», asegura Sánchez La Chica.

«Somos unos afortunados por formar parte de la historia de la ciudad» Juan Manuel Sánchez La Chica Arquitecto de la Catedral

Sobre las tareas que ahora se llevan a cabo, este destaca que la estructura de madera ha llegado ya al 50% de ejecución. «Aunque sólo pensamos en los problemas del día a día para no desconcentrarnos, somos unos afortunados por formar parte de la historia de la ciudad», admite.

Entre las que se han acometido, recalca la compleja perforación dentro del muro para hacer bajantes para el agua que no existían. «Hemos hecho tres bajantes nuevos con maquinaria de perforación de hormigón; desalojar el agua es vida para la Catedral, y puede ser un ejemplo para otras ciudades con problemas similares».

Nueva balaustrada exterior

Otra clave del proyecto que es poco conocida es la construcción de una balaustrada exterior de piedra, que será uno de los elementos más llamativos y que dará continuidad al proyecto original del siglo XVIII. «Los pedestales pesan 9 toneladas cada uno y se está haciendo con canteros de toda la vida».

Por último, la cubierta estará rematada con tejas de cerámica, como indicaba el proyecto original. Aunque el arquitecto admite que se han modificado algunos aspectos del diseño de Ventura Rodríguez «porque la ciudad ha cambiado y ahora se ve la cubierta desde otros edificios alrededor».