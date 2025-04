«Las elecciones serán en 2027 y si alguien pretende otra cosa caerá en la melancolía»

-Esta semana el aumento del gasto militar y la compra de armamento por parte del Ministerio del Interior a una empresa israelí han vuelto ... a tensionar al Gobierno, ¿teme una ruptura del gobierno de coalición?

–Estoy absolutamente convencido de que vamos a concluir la legislatura con la coalición que está actualmente gobernando porque es, sin duda, la voluntad de todos los que participamos en ella. Puede haber diferencias en tal o cual tema pero eso forma parte de culturas políticas que no son idénticas y en una coalición, evidentemente, tienen que convivir. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las elecciones tendrán lugar en 2027 y que si alguien pretende otra cosa caerá en la melancolía. Las elecciones van a tener lugar en ese momento porque estamos en un momento muy bueno desde el punto de vista económico. Esta misma semana el Fondo Monetario Internacional decía que España es el único país desarrollado al cual no se le han rebajado las perspectivas, al contrario, han mejorado. Estamos creciendo, creando empleo y tenemos unas finanzas públicas estabilizadas por debajo del 3% que nos pide la UE. Por tanto, tenemos una perspectiva de futuro muy clara y tenemos rumbo. El presidente y el Gobierno tienen muy claras las ideas sobre hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y tenemos la energía suficiente para ello. Hemos sido el primer país que ha adoptado un programa de respuesta y de apoyo al sector comercial en relación con la crisis de los aranceles. Y ahora tenemos un plan industrial y tecnológico para asegurar la defensa y seguridad de España, que va más allá de las armas, como son los asuntos referentes a la ciberseguridad, los temas vinculados al cambio climático, la mejora de las condiciones laborales y salariales de nuestras Fuerzas Armadas, y el componente tecnológico ya que un elemento fundamental es que 8 de cada 10 euros van a gastarse en España. Por tanto, queda gobierno para rato y desde luego hasta el año 2027.

–¿Y Gobierno con presupuesto? ¿Va a aguantar el gobierno hasta el final de legislatura sin presupuesto?

–Está clara que nuestra voluntad es la de negociar e intentar diseñar un nuevo presupuesto que tenga un número suficiente de votos en el Congreso para poder ser aprobado, pero es evidente, que las perspectivas económicas son muy favorables. ¿No tener presupuestos es una condición que haga que la legislatura se detenga? No. Además, la Constitución nos permite prorrogar los presupuestos.

–En su día usted intentó ser el candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE. Un partido que en Andalucía ha estrenado liderazgo con María Jesús Montero. Esta semana la encuesta del Centra revela que no hay 'efecto Montero' y que el PSOE sigue por debajo de los 30 diputados y el PP asienta su mayoría absoluta. ¿por qué cree que no tira Montero y no remonta el partido?

–Es simplemente una encuesta en un momento no electoral. Queda tiempo por delante para las elecciones y además hace muy poco que María Jesús Montero asumió las riendas del PSOE andaluz. Yo la conozco desde hace muchos años y es una mujer que tiene no sólo la capacidad, sino la voluntad, el designio y el trabajo para llevar adelante el trabajo como presidenta de la Junta. Los socialistas somos optimistas a este respecto. El gobierno andaluz da la impresión de que simplemente se deja llevar por la inercia de los buenos datos de la economía general española y que en materia de servicios públicos le está prestando poca atención e incluso privatizando parte de los mismos. Además, la posición de la Junta en lo que se refiere al tema de la oposición a la cancelación de la deuda o el debate que hemos visto en torno a la gratuidad del transporte para los jóvenes demuestran que la voluntad del gobierno andaluz es la de confrontar. La voluntad del Gobierno español es que España y Andalucía vayan bien. Nuestra voluntad es siempre la de tener la mano tendida y colaborar. Yo creo que todo esto marca de alguna forma políticamente el contexto andaluz y estos momentos realmente quien encarna el futuro es el PSOE porque tenemos esa visión de futuro y la posibilidad de enlazar con ese buen momento de la economía y del momento político español.