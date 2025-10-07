Estos son los requisitos del plan de la Diputación de Málaga para la inserción laboral de 1.800 parados

EnRuta es el nombre del proyecto puesto en marcha por la Diputación de Málaga en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas destinado ... a la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de 1.830 parados de la provincia. Una iniciativa donde se invertirán siete millones de euros, de los que el ente supramunicipal aporta un millón y el resto de la cofinanciación procede del Fondo Social Europeo Plus a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso).

Estar empadronado en un municipio de la provincia -excepto la capital y Vélez-Málaga que ya cuentan con proyectos del Fondo Social Europeo Plus- y encontrarse parado e inscrito como demandante de empleo son los requisitos para poder inscribirse en este plan, que va a implementar programas y actuaciones dando prioridad a los municipios que no formen parte de una gran área urbana y que tengan una población inferior a los 5.000 habitantes.

Además, el plan dará prioridad a los desempleados integrantes de colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral: parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y extranjeros.

122 son los itinerarios formativos de inserción que se desarrollarán centrados en sectores como la hostelería, el turismo, la agricultura, las nuevas tecnologías, la atención sociosanitaria o el medio ambiente.

En total, se desarrollarán 122 itinerarios formativos de inserción, centrados en sectores claves de la economía provincial: la hostelería y el turismo sostenible; la agricultura y la industria agroalimentaria; el comercio y la logística; las nuevas tecnologías y la digitalización; la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad; el medio ambiente y la gestión de residuos; y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Estos itinerarios incluyen formación específica a través de cursos que van de las 200 a las 300 horas, con obtención de certificados de profesionalidad junto a formación transversal y complementaria que versará sobre habilidades sociales y desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de empleo, y la realización de prácticas profesionales no laborales.

Primera convocatoria

La puesta en marcha se hará de forma paulatina en diferentes convocatorias. La primera será este miércoles, donde se publicará en el BOP la oferta en doce localidades de itinerarios formativos en: aseo, movilización y atención a la persona dependiente; monitor de aula matinal; auxiliar de almacén; técnico de mantenimiento polivalente; camarera de piso; monitor de actividad física para personas mayores; inicio a las habilidades informáticas; jardinería y restauración del paisaje; monitor de actividades de ocio; y venta 'online'.

Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario del trámite específico habilitado en la sede electrónica de la Diputación o presentar la solicitud que figurará en la convocatoria. Los seleccionados tendrán derecho, además, a la concesión de una beca de formación.

Así lo ha detallado esta mañana el presidente de la Diputación, Francisco Salado, durante la presentación de esta iniciativa junto a representantes de las entidades participantes: ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED.

Salado ha destacado la alianza y el trabajo público-privado para trabajar en la mejora de la empleabilidad, facilitando formación a personas desempleadas para abrirles las puertas al mercado laboral.

«Para la Diputación el empleo es una prioridad, ya que permite el progreso y el avance de la provincia. Y, con esta convicción, en la medida de nuestras posibilidades, estamos realizando un gran esfuerzo económico para desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar y potenciar el tejido empresarial, impulsar el emprendimiento, apoyar a los autónomos, fomentar la contratación de personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad de personas en paro», ha destacado Salado, quien ha recordado que cada año la institución provincial dedica unos tres millones a diferentes programas con los que se ayuda a generar nuevos puestos de trabajo.