Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salado junto a representantes de entidades participantes. sur

Estos son los requisitos del plan de la Diputación de Málaga para la inserción laboral de 1.800 parados

Empleo. ·

La institución destinará 7 millones cofinanciados con fondos europeos al proyecto EnRuta destinado a demandantes de empleo de la provincia y donde se priorizará a los residentes en pequeños municipios y colectivos vulnerables

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 12:44

Comenta

EnRuta es el nombre del proyecto puesto en marcha por la Diputación de Málaga en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas destinado ... a la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de 1.830 parados de la provincia. Una iniciativa donde se invertirán siete millones de euros, de los que el ente supramunicipal aporta un millón y el resto de la cofinanciación procede del Fondo Social Europeo Plus a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  7. 7 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  8. 8 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos son los requisitos del plan de la Diputación de Málaga para la inserción laboral de 1.800 parados

Estos son los requisitos del plan de la Diputación de Málaga para la inserción laboral de 1.800 parados