El PP y el PSOE discrepan sobre el criterio del reparto de los fondos de la Diputación de Málaga

La aprobación, en el último pleno, de un nuevo Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) que transfiere 39 millones a las localidades de la provincia ... para inversiones y gastos las localidades ha abierto una enfrentamiento político entre el PP y el PSOE ya que el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición discrepan sobre los criterios de reparto en los que se basa la Diputación de Málaga.

En este sentido, los alcaldes socialistas apelan al aspecto territorial y consideran «un agravio» que los 88 municipios menores de 20.000 habitantes -representan el 84% de la provincia- reciban el 56% de esta financiación mientras que las 17 grandes localidades, que suponen el 16% del total provincial, acaparen el 44% de los fondos. Así lo han puesto de manifiesto esta mañana los regidores y los diputados provinciales del PSOE, encabezados por su portavoz, Josele González, en una concentración a las puertas de la Diputación donde han alzado la voz contra «el castigo» del PP a los pequeños pueblos.

Una denuncia que ha tenido una inmediata respuesta por parte del PP, que argumenta y defiende el reparto de fondos en base al criterio poblacional. «Gobernamos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, porque todos importantes para la Diputación», ha afirmado el portavoz del equipo de gobierno provincial, Cristóbal Ortega, quien ha recordado que «nunca en la historia de esta institución han recibido más dinero como ahora todos los ayuntamientos, los grandes y los pequeños».

A ese respecto, Ortega ha incidido en la apuesta que la Diputación hace en inyección económica a las pequeñas localidades al recordar que la institución provincial ha destinado este año 73,3 millones de la concertación y de tres PAEM que están en marcha a los municipios menores de 20.000 habitantes, lo que representa el 76,5% del total -son 95,7 millones-. Una cifra que, según ha añadido, coincide con la de 2024, cuando se transfirieron a los ayuntamientos 119 millones, de los que el 76,5% se destinó a los menores de 20.000 habitantes, y que contrasta con los «míseros» 29,4 millones que se transfirieron en el último gobierno socialista.

Reclaman una rectificación

Por su parte, los regidores socialistas han exigido al presidente de la Diputación, Francisco Salado, que «rectifique» el reparto del último PAEM al haber sido aprobado «sin diálogo, sin consenso y en contra del espíritu de cooperación que debe guiar la política provincial».

Así, el alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha recordado que el plan se financia «íntegramente» con fondos del Gobierno y ha lamentado que el PP haya decidido hacer un reparto de forma «injusta, desequilibrada y profundamente desigual» que, según ha añadido, supone que los pequeños pueblos reciben «cuatro veces menos que los grandes».

«Esto es un agravio», ha remarcado Martínez, quien ha recordado que la Diputación nació para «coser el territorio e igualar oportunidades no para actuar como un banco que reparte el dinero según el tamaño del municipio o el color del gobierno local».

Francisco Martínez (PSOE), sobre el papel de la Diputación: «Nació para igualar oportunidades no para actuar como un banco que reparte el dinero según el tamaño del municipio o el color del gobierno local»

En esta línea, su compañero de Mollina, Eugenio Sevillano, ha criticado que la Diputación «ha perdido el significado que siempre tuvo, el de ser una institución que defiende y apoya a los municipios más necesitados» y ha avanzado que llevará esta reivindicación al próximo pleno, donde intervendrá en la Tribuna de Alcaldes.

Cristóbal Ortega ha pedido a los alcaldes socialistas que si están en contra del PAEM y les parece «escandaloso» pidan explicaciones a sus diputados provinciales «que no tuvieron el valor de votar en contra» en el último pleno (se abstuvieron). «Que les digan a la cara a los vecinos de Torremolinos, Benalmádena, Vélez-Málaga o Cártama que no quieren que vaya dinero a sus ayuntamientos», ha sostenido.

Cristóbal Ortega (PP): «Que les digan a los vecinos de Torremolinos, Benalmádena, Vélez- o Cártama que no quieren que vaya dinero a sus vecinos».

Asimismo, Ortega ha incidido en que el dinero «no es del Gobierno de España, como han afirmado los socialistas» sino que es lo que corresponde a la provincia de Málaga en concepto de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado).