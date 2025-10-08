Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaldes del PSOE y diputados provinciales esta mañana a las puertas de la Diputación. sur
La Política. Bajo Lupa

El PP y el PSOE discrepan sobre el criterio del reparto de los fondos de la Diputación de Málaga

Análisis. ·

Los alcaldes socialistas apelan al aspecto territorial y denuncian «el castigo y el agravio» a los pequeños municipios, mientras que el equipo de gobierno popular se agarra al aspecto poblacional y subraya la apuesta por las transferencias a las localidades de menos de 20.000 habitantes

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Malaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:33

Comenta

La aprobación, en el último pleno, de un nuevo Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) que transfiere 39 millones a las localidades de la provincia ... para inversiones y gastos las localidades ha abierto una enfrentamiento político entre el PP y el PSOE ya que el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición discrepan sobre los criterios de reparto en los que se basa la Diputación de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  6. 6 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  7. 7 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  8. 8 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  9. 9

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP y el PSOE discrepan sobre el criterio del reparto de los fondos de la Diputación de Málaga

El PP y el PSOE discrepan sobre el criterio del reparto de los fondos de la Diputación de Málaga