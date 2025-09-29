Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

González de Lara, Grau, López, Salado y Márquez, de izquierda a derecha, este lunes. sur

El Plan de Primera Oportunidad de la Diputación de Málaga logra una inserción laboral del 80%

La Diputación, la CEM, la UMA y la UNED presentan la nueva edición de este programa destinado a jóvenes licenciados universitarios y en FP con una inversión de 1,7 millones y del que ya se han beneficiado casi 700 jóvenes de la provincia

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:03

Con el objetivo de facilitar la entrada en el mercado laboral de los jóvenes recién licenciados (en primer lugar fue dirigido a los universitarios y ... luego se amplió a los de Formación Profesional) la Diputación de Málaga puso en marcha en 2016 el Plan de Primera Oportunidad. Un programa basado en la colaboración público-privada y que ha alcanzado un grado de inserción laboral -en la misma empresa en la que fue contratado, en otra diferente o mediante el autoempleo- del 80%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

