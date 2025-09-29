El Plan de Primera Oportunidad de la Diputación de Málaga logra una inserción laboral del 80%

Con el objetivo de facilitar la entrada en el mercado laboral de los jóvenes recién licenciados (en primer lugar fue dirigido a los universitarios y ... luego se amplió a los de Formación Profesional) la Diputación de Málaga puso en marcha en 2016 el Plan de Primera Oportunidad. Un programa basado en la colaboración público-privada y que ha alcanzado un grado de inserción laboral -en la misma empresa en la que fue contratado, en otra diferente o mediante el autoempleo- del 80%.

Así lo ha destacado esta mañana el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, durante la presentación de la edición de 2025 de este plan en una comparecencia junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y Andalucía (CEA), Javier González de Lara, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, el director de la UNED en la provincia, Luis Grau, y la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez.

Desde 2016, este plan ha promovido el primer empleo a 692 jóvenes de la provincia (374 mujeres y 318 hombres de los que 521 tienen titulación universitaria y 171 proceden de la FP), de los que el 50% continúan en las empresas que han sido contratados una vez que acaba el programa y hasta el 80% siguen trabajando en otras compañías del sector o montan sus propios negocios.

11,5 millones de euros es la inversión que la Diputación ha hecho desde 2016 en el Plan de Primera Oportunidad, que ha promovido el primer empleo a 692 jóvenes de la provincia

Desde su puesta en marcha, la institución provincial ha destinado una inversión de 11,5 millones al Plan de Primera Oportunidad. En su edición de 2025, el presupuesto es de 1,7 millones para facilitar la primera contratación de un centenar de jóvenes. De esa cantidad, 1,1 millones se destinarán a jóvenes graduados universitarios y 600.000 euros a titulados de FP.

Con ese dinero se subvencionará el 85% del coste salarial y Seguridad Social (cuota patronal) si la actividad económica se realiza en un municipio menor de 20.000 habitantes y el 70% si se trata de una localidad mayor. La presentación de solicitudes es hasta el 22 de diciembre y las ayudas a empresas, autónomos y profesionales se concederán por orden de presentación hasta agotar presupuesto. Los jóvenes tienen que ser menores de 30 años (35 en el caso de personas con diversidad funcional) y pueden ser contratados por un periodo de 6 a 12 meses.

Retener talento

Francisco Salado ha subrayado que con esta plan se avanza en objetivos «estratégicos» de la Diputación como captar, promover y retener el talento, que es «uno de los desafíos de todas las sociedades modernas»; ayudar a crear empleo de calidad en el sector juvenil; avanzar en la lucha contra la despoblación, porque las subvenciones llegan a empresas de toda la provincia; fomentar el empleo femenino cualificado, ya que son más las mujeres que los hombres contratados, y fortalecer el tejido empresarial malagueño, que se nutre de profesionales «muy válidos».

Salado ha añadido que este plan es «una evidencia más de que nuestra apuesta por la colaboración público-privada funciona», y ha aludido a otros proyectos señeros como Sabor a Málaga, OXO Museo del Videojuego o la Senda Azul.

Por su parte, Javier González de Lara, ha afirmado que se trata de un proyecto «pionero» y «estratégico», que tiene un efecto directo en el desarrollo económico y social de la provincia donde 565 empresas se han acogido al mismo y ha incidido en que con iniciativas de este tipo «damos un ejemplo de entendimiento y de ponernos de acuerdo el algo tan importante como es el empleo en unos tiempos marcados por la polarización».

Teodomiro López ha confiado en que este sea un programa de largo recorrido y ha subrayado la importancia de que los contratos cubran «todos los ámbitos del conocimiento». Mientras que Luis Grau, ha remarcado los resultados «más que satisfactorios» de esta iniciativa, ya que facilitar el primer empleo a los jóvenes mejora su desarrollo profesional y personal.

Los titulados más demandados

En la edición de 2024, el Plan de Primera Oportunidad consiguió 94 contrataciones: 62 universitarios y 32 de FP, de las que 58 fueron mujeres y 36 hombres. Las subvenciones llegaron a empresas y autónomos radicados en Antequera, Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Casabermeja, Cuevas de San Marcos, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Periana, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga.

De las 94 contrataciones, un total de 78 fueron de jornada completa y 16 de jornada parcial, y 91 fueron por un año y sólo 3 por menos de un año.

Entre los graduados universitarios, los más demandados fueron los graduados en Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad; las ingenierías de mecánica y tecnologías industriales; y Administración y Dirección de Empresas, Economía y Finanzas. Mientras que entre los titulados en FP, las ramas más solicitadas fueron las de Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones y Automoción.