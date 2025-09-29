Málaga contrata el dossier de su candidatura a la Autoridad Aduanera Europea

Nuevo paso administrativo en la aspiración de Málaga por ser sede de la Autoridad Aduanera Europea, un organismo descentralizado de la Unión Europea (UE) cuya ... creación está prevista para 2026. El Ayuntamiento de la capital ha adjudicado a la firma Deloitte Consulting la elaboración del dossier oficial del proyecto de la candidatura de la ciudad a acoger este organismo, que contara con 250 trabajadores.

Con una valoración de 97,2 puntos y por un importe de 68.000 euros (sin IVA), Deloitte ha sido la adjudicataria del contrato sacado a concurso por Promálaga para «coordinar, generar y supervisar» el contenido de la candidatura que el Gobierno central presentará a la UE.

En ese dossier, la candidatura tendrá que ahondar en cuestiones como la definición de un espacio seguro en un edificio (ya construido y con posibilidad de ampliaciones) para albergar la sede; que el lugar esté bien conectado con el aeropuerto, el transporte público y hoteles con capacidad para convocar eventos; que disponga de una red cercana de guarderías, colegios internacionales y red hospitalaria de calidad; que se argumente que existen en Málaga profesionales cualificados para su posible contratación; y que se justifique el equilibrio geográfico que propiciaría esta sede en relación a otras existentes en los países europeos, entre otros aspectos.

Fue el pasado mes de julio, durante una visita a la ciudad, cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que, a petición del alcalde, Francisco de la Torre, el Gobierno presentará ante la Comisión Europea el proyecto de Málaga para albergar la sede de la Autoridad Aduanera Europea. Una candidatura que también cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.

De nueva creación

La creación de la Autoridad Aduanera Europea está recogida en la propuesta de Nuevo Código Aduanero de la Unión. Este organismo, que iniciará su actividad en 2026, forma parte de la normativa central del paquete de reforma aduanera presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023.

La creación de la EUCA, por sus siglas en inglés, está vinculada a uno de los elementos nucleares de esa reforma aduanera. Se trata de la creación de un 'Customs Data Hub', un sistema electrónico único para las gestiones aduaneras en la UE. La Autoridad Aduanera Europea sería la responsable de la creación, mantenimiento y gestión de ese sistema especializado para un ámbito tan amplio y complejo.

Tras la presentación de la candidatura de Málaga, habrá un periodo de audiencias de las distintas aspirantes antes de que se vote en el Consejo y el Parlamento Europeo la designación final de la sede.