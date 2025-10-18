Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga, a la cabeza en expedientes abiertos por acoso escolar en Andalucía en 2024

La memoria de la Fiscalía Superior andaluza no recoge ningún caso en la provincia de Sevilla donde este pasado 15 de octubre una alumna, que había denunciado en el centro que era víctima de bulling, se suicidó

Europa Press

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:25

De los 75 expedientes de reforma incoados en Andalucía durante 2024 por acoso escolar, 62 de ellos se abrieron en Málaga, según se desprende de ... la memoria de la Fiscalía Superior andaluza. A la provincia malagueña le siguen Cádiz, con seis; Jaén, con cuatro, y Huelva, con tres. Los llamados expedientes de reforma son procedimientos penales que se inician cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito.

