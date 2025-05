La lucha de los 4.000 malagueños ostomizados: «Muchos no salen de casa por temor a sufrir un escape» Ostomía Málaga reclama baños adaptados y que cada centro de salud de la provincia cuente con un enfermero especializado para atender adecuadamente a las personas que tienen bolsa para evacuar

Una ostomía es una abertura que se hace de forma quirúrgica, normalmente en el abdomen, para la expulsión de heces y orina, explica Bettina Duarte, secretaria de la Asociación de Ostomizados de Málaga (Ostomía Málaga), quien defiende de forma muy activa la integración y normalización vital del colectivo en la provincia, conformado por en torno a 4.000 personas ostomizadas o, como se dice coloquialmente, con bolsa. «Muchas gente, personas mayores, por ejemplo, no sale de sus casas por temor a sufrir un escape o fuga», recalca. Y ello requiere de una solución fácil: contar con baños adaptados, en los que no tengan que ponerse en cuclillas para vaciar la bolsa.

«Hay tres tipos de ostomía: la colostomía, provocada tras la extracción del colon; la ileostomía, que es la abertura en el abdomen para evacuar por una parte del intestino delgado y la urostomía, en este caso para la orina», explica Duarte, quien recuerda que la persona ha de ser sometida a este tipo de cirugía como consecuencia de diferentes enfermedades, desde un cáncer de colon o vejiga, entre otros muchos, a la colitis ulcerosa pasando por la enfermedad de cron o, incluso, cuando se tiene «un accidente abdominal».

«Aparte del primer impacto emocional que sufre la persona, no se trata sólo de convivir con la enfermedad, sino que la adaptación a la ostomía conlleva un proceso. Mucha gente no sale de sus casas por temor a tener un escape o fuga por no encontrar un baño adaptado para evacuar o cambiar la bolsa», reflexiona, para añadir que para lograr su objetivo el colectivo debe «hacer malabares», corriendo, incluso, el riesgo de «coger infecciones al ponernos en cuclillas».

Para analizar estos y otros aspectos relacionados con la dieta o la fisioterapia adecuada a los ostomizados, el Hospital Materno Infantil acoge este jueves, 8 de mayo, la I Jornada «Aprendiendo a vivir con una ostomía», que se celebra de 10.00 a 13.00 horas en el salón de actos. Entre otros asuntos, se va a abordar la relación entre la incontinencia y el suelo pélvico, las complicaciones quirúrgicas de la hernia peraestoma (abultamiento en torno a la abertura), la nutrición, el abordaje psicológico o los cuidados.

«Necesitamos más baños adaptados para mejorar nuestra calidad de vida, son como váteres con mayor altura a los que debemos acceder de pie, que cuenten con una encimera, un espejo para vernos bien la bolsa, un grifo para poder lavarnos y un enjuagador de bolsas», dice la secretaria de Ostomía Málaga, quien se felicita porque ya hay tres servicios de esta naturaleza en las playas de la capital, otro en la junta de distrito en la que se reúnen, seis más en Torremolinos, otros tantos en Fuengirola y Benalmádena también va a sumarse a esta iniciativa. Pero faltan más en diversos sitios para que puedan hacer una vida completamente normal: en los teatros, los cines, los restaurantes, las instituciones públicas, etc. «Pedimos que sean inclusivos, que el mismo servicio para discapacitados se adapte también a nosotros», dice.

Pero hay más reivindicaciones: solicitan la presencia de enfermeros especializados en personas ostomizadas o estomaterapeutas en todos los centros de salud y no sólo en los hospitales, donde ya existe esta figura, con el fin de que el profesional conozca «cómo tratar» a los ostomizados.

La batalla es también psicológica: «Las personas mayores, por miedo a tener fugas, a lo mejor no salen de sus casas o de su zona de confort, el barrio, pero no pueden hacer una vida normal; ir al cine, al teatro, a un restaurante». «Por ejemplo, en urgencias no hay baños, tenemos que liarla para vaciar la bolsa. El hecho de que tengas una ostomía, para muchos, supone seguir yendo con frecuencia al baño», para recordar otro asunto que les preocupa: «Nadie nos dice, por ejemplo, que a los operados por ostomía nos tocan el suelo pélvico y eso provoca incontinencia». Todas estas cuestiones y otras muchas se aclararán hoy en esta jornada que, entre otras cosas, busca dar visibilidad a los afectados y apoyarlos en su lucha por disfrutar de la vida.