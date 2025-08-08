La Junta resuelve más del doble de pensiones no contributivas gracias a un sistema pionero implantado en Málaga

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha explicado el impacto que ha tenido la aplicación de la metodología ... LEAN, o Lean Management, en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, que ha permitido en un solo año desde su implantación poder resolver más del doble de expedientes.

Por iniciativa del Instituto Andaluz de Administración Pública, la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Málaga implantó, de forma pionera, este procedimiento en septiembre de 2023 con el objetivo de optimizar el procedimiento de reconocimiento inicial de pensión no contributiva. El enfoque de la metodología LEAN es una forma innovadora de gestionar los proyectos, manteniendo la agilidad del equipo y optimizando los procesos.

«En el primer año de implantación de este nuevo sistema los resultados han sido más que notables, pasando de resolver 1.668 expedientes en 2023 a un total de 3.510 expedientes en 2024, lo que supone un incremento del 110% de este proceso resolutivo», afirmó la delegada Patricia Navarro, que, además, incidió en que se ha logrado no sólo atender la demanda actual, sino reducir la carga de trabajo pendiente, pues en 2024 se resolvieron más expedientes (3.510) que nuevas solicitudes presentadas (2.725).

Igualmente, la Junta, a través de un comunicado, informa de que en lo que se lleva de 2025 ya se han emitido más de 2.000 resoluciones, por encima de lo tramitado el ejercicio anterior. Además, se ha conseguido aumentar la media mensual de resoluciones, pasando de 139 a 292 expedientes de media al mes, de lo que resulta un incremento de 153 expedientes más al mes.

Reducción de tiempos de espera

«Desde el Gobierno de Juanma Moreno nos hemos marcado una hoja de ruta para que la simplificación administrativa sea parte de nuestro día a día, porque agilizando los procesos conseguimos que nuestro personal funcionario sea más eficiente y resolutivo, pero lo que es mucho más importante, reducimos tiempos de espera», añadió Navarro.

Así, gracias a la implementación de la metodología LEAN, el tiempo medio de tramitación por expediente se ha reducido de 3,5 horas en 2023 a sólo 1,71 horas a finales de 2024, lo que representa una mejora de la eficiencia superior al 50%. «Es un logro más que destacable pues actualmente el plazo de resolución es de 90 días hábiles, cuando el plazo legalmente establecido para la resolución de solicitud de pensiones no contributivas es de seis meses naturales», incidió la delegada del Gobierno.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, mostró su satisfacción de que este sistema de gestión vaya a ser implantado en el resto de provincias andaluzas. «De hecho, será el propio personal de la delegación territorial de Málaga el encargado de la formación al equipo técnico del resto de delegaciones provinciales, lo que demuestra la alta cualificación de nuestro equipo», explicó Sarabia.

La implantación de este nuevo procedimiento ha requerido llevar a cabo once planes de acción para optimizar el proceso de resolución de las pensiones no contributivas por parte de la delegación territorial, centrados en la reducción de los requerimientos de documentación, sistematizar tareas, automatizar procesos y mejorar la comunicación interna y externa. Todo un proceso en el que la implicación del equipo técnico de la delegación territorial ha sido clave para su éxito.

«El equipo de la delegación malagueña de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está hoy mucho más motivada y cohesionada, donde su compromiso con el servicio público y la organización es aún mayor», afirmó Ruth Sarabia para destacar que los propios empleados públicos han demostrado su capacidad de mejora continua y la importancia de seguir capacitando a las nuevas personas que se incorporen al equipo.