La Junta pone a punto las medidas de prevención un año después de la dana en Málaga

Un año después de la dana que se cebó con el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, representantes de la Junta de Andalucía han convocado ... a los alcaldes de la provincia a un encuentro para poner en común medidas de prevención y coordinación. En la reunión, celebrada en Cártama, por ser el Guadalhorce la comarca más afectada entonces, se ha presentado además un avance de los mapas de puntos negros urbanísticos de riesgo de inundación.

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido el encuentro para acordar protocolos en situaciones de emergencia en los municipios, y ha abogado por la «cogobernanza» entre las diferentes administraciones para afrontar este tipo de situaciones. «La coordinación nos hace más eficaces y nos da mayores fortalezas para gestionar las situaciones de emergencia en nuestra provincia».

Durante el encuentro, la delegada ha recordado que se cumple un año de las fuertes lluvias por las danas de final de año, un trágico suceso que se cobró la vida de una persona en el término municipal de Alhaurín de la Torre. «Hacemos coincidir el aniversario con esta reunión, para recapitular y demostrar que no se nos olvidan las enseñanzas que nos trajo aquella emergencia».

En la reunión han participado alcaldes y concejales de casi todos los municipios de Málaga, tres vicepresidentes la Diputación provincial y los delegados territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, María Rosa Morales; y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez.

Mapas de riesgo de inundación

Estos últimos junto a la jefa de servicio provincial de Emergencias 112 Andalucía, Ana Celia González, han profundizado en las actuaciones llevadas a cabo en la provincia y la gestión de las emergencias. Navarro ha destacado la necesidad de prestar especial atención a los puntos negros por riesgo de inundación en la provincia, que se localizan principalmente en el litoral de la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y algunos tramos del litoral oriental.

«Este mapa de riesgo en el que estamos trabajando muestra esas zonas urbanas de los municipios que, por los desarrollos urbanísticos ya consolidados entrañan un riesgo muy importante para la población en el momento en que nos encontramos con una dana o lluvias torrenciales», ha añadido la delegada.

Así, por ejemplo, en el caso de Rincón de la Victoria, cuyo PGOM se encuentra en fase de redacción, tiene identificados 58 cauces públicos que atraviesan el municipio y que pueden generar, tanto en suelo urbano como rústico, problemas de inundaciones. El documento evalúa dicho riesgo y establece medidas correctoras y protectoras.