Un momento del encuentro que ha tenido lugar hoy en Cártama. SUR

La Junta pone a punto las medidas de prevención un año después de la dana en Málaga

Alcaldes y representantes del Gobierno andaluz se reúnen en Cártama para avanzar en la coordinación de las emergencias por lluvias e inundaciones

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:14

Comenta

Un año después de la dana que se cebó con el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, representantes de la Junta de Andalucía han convocado ... a los alcaldes de la provincia a un encuentro para poner en común medidas de prevención y coordinación. En la reunión, celebrada en Cártama, por ser el Guadalhorce la comarca más afectada entonces, se ha presentado además un avance de los mapas de puntos negros urbanísticos de riesgo de inundación.

