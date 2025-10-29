Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga

La borrasca que ha entrado por el suroeste peninsular y está barriendo el litoral mediterráneo hacia el este ha dejado ya los primeros acumulados generosos ... en la provincia, después de cinco meses sin apenas precipitaciones.

En el territorio provincial, el premio gordo se lo ha llevado Ojén, que roza los 50 litros por metro cuadrado acumulados desde ayer por la noche (en 24 horas), según los datos disponibles en la Red Hidrosur.

A gran distancia aparecen la Sierra de Mijas, con 29; Coín (27); el río Genal (25) y Los Reales (20). Por detrás, al menos una decena de puntos con acumulados cercanos a los 20 litros por metro cuadrado, con lo que las precipitaciones han estado muy repartidas.

Incidencias leves

Una decena de avisos por incidencias por las lluvias, la mayoría de ellas en los municipios de Torremolinos y Benalmádena, en este miércoles marcado por la alerta amarilla. Según han precisado a SUR fuentes del Servicio de Emergencias 112-Andalucía, en la mayor parte de los casos los avisos han tenido que ver con viviendas y vías públicas anegadas por el agua.

Las incidencias se han concentrado en prácticamente una hora, desde las tres de esta tarde hasta las cuatro, aproximadamente, dando lugar a la movilización de los efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, así como al servicio de agua para achicar las zonas anegadas por las precipitaciones.