Otra jornada de caos deja retrasos de hasta cinco horas en 20 trenes de Málaga a Madrid

Paco de la Torre: «Es una pena que la imagen de la alta velocidad en España se esté devaluando»

La situación que se vivió ayer en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía con Madrid generó revuelo político. La reacción más contundente fue la del alcalde de Málaga, Paco de la Torre. El regidor primero tiró de ironía: «Me tocó en un viaje a Madrid que me recordó a los viajes que hacía cuando era estudiante, que salíamos por la tarde y llegábamos a la mañana siguiente». Ya en un tono más grave, añadió: «Es una pena que la imagen del país, que tiene la primera red de alta velocidad de Europa y la segunda tras China, se esté ahora devaluando, es algo que me preocupa como español». «El esfuerzo que se hace para potenciar la imagen de España y de la Costa del Sol como destino turístico de calidad se tira por tierra con tantas averías, retrasos y cancelaciones», denunció el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado. El portavoz socialista, Dani Pérez, lo achacó a un «hecho puntual», aunque pidió a Renfe que explique los motivos que ocasionaron la incidencia. La coportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, reclamó mejoras en la infraestructura ferroviaria. Y el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, advirtió: «Es otro problema más, y no va a ser el último por la negligencia del Ministerio de Transportes».