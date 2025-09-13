Otra jornada de problemas en la Alta Velocidad en Málaga: retraso general de trenes por obras en la línea

El Ministerio de Transportes, vía Adif, lleva desde 2021 renovando de manera integral la infraestructura ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía. Más de 700 millones ... de euros de inversión a los que se suman otros contratos extra. En teoría, una alegría para los usuarios. Sin embargo, una de las claves de los continuos fallos en lo servicios se encuentra en las pocas horas en que las empresas adjudicatarias tienen al día para hacer los trabajos, en contraposición con el número creciente de trenes. Y eso ha producido este sábado un retraso masivo en las conexiones de Madrid con Andalucía.

Sábado, pleno verano aún, una infraestructura ferroviaria en obras y hasta 175 servicios diarios en un punto más que cargado de la red. Son los ingredientes para la tormenta perfecta que se ha vuelto a producir y que ha afectado especialmente a Málaga. Retrasos de hasta dos horas y viajeros impacientes en las principales estaciones. Hasta 32 trenes en la región se han visto afectados.

Al filo de las nueve y media de la mañana, Renfe comunicaba la incidencia: «Se están produciendo demoras en la línea de Alta Velocidad entre Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Andalucía». Una hora después, la incidencia se ha solucionado, pero las demoras acumuladas han ido bajando muy paulatinamente.

La renovación integral de la línea entre Madrid y Sevilla es obligada tras tres décadas de servicio. Menos la plataforma, todo se está cambiando: catenaria, desvíos, sistemas eléctricos, ahorro de energía, balasto... Hasta el refuerzo de viaductos se está llevando a cabo. Pero para no interferir con las circulaciones, casi siempre se trabaja en la llamada banda de mantenimiento, que, como mucho es entre medianoche y las seis de la mañana. Ocurre, además, que trabajos como los de este sábado, que son unos desvíos, no se pueden dejar a medias porque se compromete la seguridad. Y eso hace que, ante un problema sobrevenido, haya que pasarse del tiempo y alargar los trabajos a parte de la mañana.

Málaga comenzó a tener conexiones de Alta Velocidad con seis trenes diarios. Era 2007. Ahora son más de 25. Y, en fines de semana punta, sumando los Avant y Media Distancia, se superan los 200. A su vez, hay una carrera competitiva de los distintos operadores por captar clientes y fletar más servicios. Actualmente, circulan por la red Madrid-Andalucía trenes de Renfe (y Avlo), Iryo y Ouigo.