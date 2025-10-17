Javier Salas responde a las críticas de Salado: «Ni una infraestructura de movilidad en Málaga tiene el sello del PP»

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, se defendió este viernes del alud de críticas recibido por parte del presidente de la Diputación, Francisco Salado, ... en su participación en el último programa de 'La Alameda'. Culpó al Gobierno central de la falta de inversión en infraestructuras de movilidad para la provincia de Málaga y culpó a Salas de defender los intereses del PSOE por encima de los de la provincia. En una publicación en sus redes sociales, calificó a Salado de «sectario» y defendió que las grandes infraestructuras en Málaga siempre se han impulsado con presidentes socialistas en La Moncloa. «Ni una infraestructura de movilidad en Málaga tiene el sello del PP», aseguró.

El subdelegado del Gobierno aludió a que el PP sigue explotando la estrategia de la confrontación. «Sus responsables institucionales están centrados en atacar al Gobierno de España ante las evidentes carencias de su propia gestión», dijo. En esta línea, apuntó de manera directa a Salado: «Es bien conocido en la provincia como el presidente de la Diputación es el más sectario de la historia, incluso más que Bendodo, su mentor».

Le traiciona el subconsciente



Así es como funciona la derecha, siendo sectaria



Por eso ni una infraestructura de movilidad en la prov de Málaga ha tenido el sello del PP, ni una solahttps://t.co/D9QVlzTQDe — Javier Salas (@FJavier_Salas) October 17, 2025

Salado también reprochó a Salado que su gestión al frente de la Diputación no prioriza a los pequeños municipios. «Destina los recursos a grandes municipios y los niego a los menores de 20.000 habitantes, que es la razón de ser de la institución provincial», aseguró.

En este sentido, cabe recordar que el propio Salado reivindicó todo lo contrario en su aparición televisiva. Es más, señaló que de puertas para dentro los alcaldes del PSOE le felicitan por su labor. Como ejemplo puso los fondos incondicionados, un mecanismo que se ha afianzado en sus mandatos y que proporciona recursos a los ayuntamientos sin necesidad de presentar proyectos finalistas.