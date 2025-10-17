Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen de archivo de Javier Salas, subdelegado del Gobierno. Migue Fernández

Javier Salas responde a las críticas de Salado: «Ni una infraestructura de movilidad en Málaga tiene el sello del PP»

El subdelegado del Gobierno califica de «sectario» al presidente de la Diputación y lamenta que el PP se limita a «confrontar» con Pedro Sánchez

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, se defendió este viernes del alud de críticas recibido por parte del presidente de la Diputación, Francisco Salado, ... en su participación en el último programa de 'La Alameda'. Culpó al Gobierno central de la falta de inversión en infraestructuras de movilidad para la provincia de Málaga y culpó a Salas de defender los intereses del PSOE por encima de los de la provincia. En una publicación en sus redes sociales, calificó a Salado de «sectario» y defendió que las grandes infraestructuras en Málaga siempre se han impulsado con presidentes socialistas en La Moncloa. «Ni una infraestructura de movilidad en Málaga tiene el sello del PP», aseguró.

