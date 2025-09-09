Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Interrumpidos los trenes entre Málaga y Madrid por un incendio en Ciudad Real

Un fuego próximo a las vías obligó a cortar la circulación entre Brazatortas y Venta la Inés

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:16

La circulación ferroviaria entre Málaga y Madrid se ha interrumpido durante una hora este martes por un incendio próximo a las vías en Ciudad Real. ... El gestor de infraestructuras Adif ha notificado el corte a las 16.49 horas, anunciando sobre las 17.30 horas que el tráfico quedaba reestablecido.

