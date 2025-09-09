Interrumpidos los trenes entre Málaga y Madrid por un incendio en Ciudad Real
Un fuego próximo a las vías obligó a cortar la circulación entre Brazatortas y Venta la Inés
Martes, 9 de septiembre 2025, 17:16
La circulación ferroviaria entre Málaga y Madrid se ha interrumpido durante una hora este martes por un incendio próximo a las vías en Ciudad Real. ... El gestor de infraestructuras Adif ha notificado el corte a las 16.49 horas, anunciando sobre las 17.30 horas que el tráfico quedaba reestablecido.
Adif ha informó que la circulación se encontraba detenida entre los municipios de Brazatortas y Venta la Inés «a petición de los bomberos» y por un fuego ajeno a la explotación ferroviaria que ya ha sido sofocado.
