Prueba de sangre para detectar el VIH. REUTERS

Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década

La pérdida de percepción del riesgo entre jóvenes y mayores y el incremento de citas sexuales por las aplicaciones, entre las principales causas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:17

La recordada campaña publicitaria del 'Póntelo, pónselo', que aconsejaba, a principios de los noventa, usar preservativo en las relaciones sexuales por el galopante incremento del ... VIH en capas de población de todas las edades vendría muy bien ahora, asegura a SUR, no sin cierta ironía, el presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y jefe del servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario, Leandro Martínez Pilar, después de constatar que las infecciones de transmisión sexual (ITS) casi se han multiplicado por cinco en poco más de una década en Málaga (2014-2024), según los datos de la Consejería de Salud y Consumo, relativos a los casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) que ha consultado este periódico.

