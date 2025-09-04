Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década

La recordada campaña publicitaria del 'Póntelo, pónselo', que aconsejaba, a principios de los noventa, usar preservativo en las relaciones sexuales por el galopante incremento del ... VIH en capas de población de todas las edades vendría muy bien ahora, asegura a SUR, no sin cierta ironía, el presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y jefe del servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario, Leandro Martínez Pilar, después de constatar que las infecciones de transmisión sexual (ITS) casi se han multiplicado por cinco en poco más de una década en Málaga (2014-2024), según los datos de la Consejería de Salud y Consumo, relativos a los casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) que ha consultado este periódico.

Ante este panorama estadístico, el Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra hoy, adquiere una mayor importancia, si cabe. En 2024, se produjeron en Málaga 2.992 diagnósticos de ITS, frente a los 601 de 2014, de forma que han subido en la provincia un 397,8% en los once años que van de 2014 a 2024, es decir, casi se han multiplicado por cinco. El crecimiento entre 2023 y 2024 es del 16,2%. Pero no es algo aislado, sino la tónica general en el resto de las provincias andaluzas (Málaga es la segunda, tras Sevilla, con más patologías sexuales en 2024, algo normal por el peso poblacional y turístico) y también ocurre de forma idéntica en Andalucía: en la comunidad las ITS han crecido entre 2014 y 2024 un 413%, que es como si se hubieran multiplicado por 5,13 (14.613 casos en 2024).

La misma tendencia que en Málaga se está dando en Andalucía, España y Europa, según el dermatólogo y venerólogo Leandro Martínez

Por enfermedades, la que registra más casos en la infección gonocócica (1.207 diagnósticos, +1.981%); seguida de la sífilis (617 casos en 2024, +626%); la clamidia (954, +507%) y el herpes genital (149 casos, +40,5%). Pero hay buenas noticias: de VIH se registraron en 2024 un total de 182 casos frente a los 195 de 2014.

El crecimiento también es exponencial en España. «En dos décadas se ha multiplicado la gonorrea por 25 y la sífilis, por 10», dice el doctor Leandro Martínez. «No es muy diferente a lo que está ocurriendo en toda Europa», asevera, y apunta a varias causas: la percepción del riesgo en las nuevas generaciones es mínima, explica. El sida, pese a ser un virus que desemboca en una enfermedad grave, se ha cronificado, «no te mueres de eso», e incluso se han desarrollado ya tratamientos profilácticos previos a la posible exposición sexual al virus. Ya no se le teme tanto.

Además, se han relajado las barreras de protección y el uso del preservativo y, al mismo tiempo, hay numerosas aplicaciones de citas sexuales que propician múltiples contactos sexuales con diferentes parejas. Otra causa podría ser el llamado 'chemsex', el sexo entre personas que han consumido sustancias tóxicas, lo que también reduce el umbral de percepción del peligro. «Los datos son críticos: tenemos que ir a impulsar grandes campañas para concienciar a los jóvenes generaciones y a las no tan nuevas», explica, en el sentido de que recientemente repuntaron también las ITS en los mayores de 60.

Graves consecuencias

Recuerda el doctor que la gonorrea, por ejemplo, puede provocar infertilidad y que la sífilis, en estadios evolutivos muy avanzados, afecta al sistema nervioso central. «Hay gente que tiene suerte. Se dejan la clamidia y a veces se tratan con antibióticos por otros procesos y se curan, pero la clamidia puede generar infertilidad», relata, y pide que, ante cualquier síntoma sospechoso, se acuda al médico para cortar la cadena de contagio. Pese a todo, recuerda que la enfermedad estrella es el VPH o condiloma (que no se recoge en los datos consultados). «Las verrugas genitales son lo que más vemos. Si la mujer no está vacunada, puede causar cáncer de útero; en el hombre, y aunque es mucho más raro, de pene o anal. La vacunación cubre los serotipos más prevalentes y previene el cáncer de cérvix», dice.

Celia Fernández Nieto es médico internista de Vithas Málaga y explica que hay muchas prácticas sexuales que hace años antes existían como el 'chemsex' o «tener sexo con múltiples parejas, incluso en un sólo acto, pero eran menos frecuentes», además de llamar la atención sobre la necesidad de informar a los jóvenes de que deben «tener relaciones con seguridad» y, ante la presencia de síntomas, acudir al médico. «Se está notando un aumento de la incidencia y la prevalencia a nivel español desde hace varios años», recalca. «Creo que se pierde el miedo a algunas enfermedades, porque hay más acceso a la sanidad y casi todo tiene tratamiento, todo puede tratarse, pero faltan estudios para saber las causas».