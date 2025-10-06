Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Miguel Briones, Teodomirlo López, Carlos Bautista y Francisco J. Tinahones. Marilú Báez

El IBIMA capta 32 millones para impulsar 366 proyectos de investigación en 2024

La institución logra, además, un 43% más de fondos privados, hasta alcanzar los 12,5 millones de euros, cifras que para el director científico, Francisco Tinahones, sitúan a la entidad en el top diez de los institutos más prestigiosos del país

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:51

Comenta

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma Bionand) ha presentado hoy la memoria relativa a 2024, alcanzando una cifras ... que, según su director científico, el doctor Francisco J. Tinahones, sitúan a la entidad «entre los diez mejores institutos de investigación del país» en aspectos como la captación de fondos, las publicaciones de alto impacto o los estudios de excelencia. Así, Tinahones ha desgranado hoy, en la sede del instituto en Málaga TechPark, los principales hitos logrados por IBIMA el año pasado: más de 1.400 investigadores están vinculados a la entidad, participa en 366 proyectos competitivos y captó más de 32 millones de euros en fondos públicos europeos y nacionales, así como privados. Asimismo, el pasado ejercicio se publicaron 884 artículos científicos con «alto índice de impacto en revistas de prestigio internacional, asegurando la difusión global del conocimiento generado», ha reseñado Tinahones.

