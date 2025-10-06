El IBIMA capta 32 millones para impulsar 366 proyectos de investigación en 2024

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma Bionand) ha presentado hoy la memoria relativa a 2024, alcanzando una cifras ... que, según su director científico, el doctor Francisco J. Tinahones, sitúan a la entidad «entre los diez mejores institutos de investigación del país» en aspectos como la captación de fondos, las publicaciones de alto impacto o los estudios de excelencia. Así, Tinahones ha desgranado hoy, en la sede del instituto en Málaga TechPark, los principales hitos logrados por IBIMA el año pasado: más de 1.400 investigadores están vinculados a la entidad, participa en 366 proyectos competitivos y captó más de 32 millones de euros en fondos públicos europeos y nacionales, así como privados. Asimismo, el pasado ejercicio se publicaron 884 artículos científicos con «alto índice de impacto en revistas de prestigio internacional, asegurando la difusión global del conocimiento generado», ha reseñado Tinahones.

De esta forma, en 2023 el instituto captó un total de 30 millones de euros frente a los más de 32 de 2024, lo que supone un crecimiento del 6,7%. En el caso de los proyectos competitivos, son 366 (+15,82%) los que están vivos en este momento, y se han logrado 69 nuevos proyectos financiados, lo que demuestra «la capacidad del instituto para atraer recursos y generar conocimiento de vanguardia».

«Hay ensayos prácticamente en todas las áreas de la biomedicina, pero ha habido, por ejemplo, proyectos internacionales que se llaman RC porque vienen de Europa, sobre todo en el área de las alergias y de la cardiología, así como en oncología, obesidad y en enfermedades inflamatorias crónicas. En este momento tenemos más de 300 proyectos dentro del instituto, de temática absolutamente diferente», ha subrayado Tinahones en declaraciones a la prensa, para añadir al instante que ha crecido mucho la captación en ensayos clínicos de empresas externas, desde los ocho a los 12,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento superior a un 43% interanual, sin duda un claro ejemplo de la colaboración público-privada, ha añadido. En 2025, acabarán captando en torno a 13 millones de euros en este concepto. Asimismo, han recibido donaciones por 297.381 euros.

Colaboración con empresas privadas

«Nosotros damos servicio a las empresas privadas, obviamente los ensayos clínicos son imprescindibles para que se pueda sacar un fármaco al mercado y, obviamente, eso lo tienen que hacer los centros de investigación: de alguna forma, es una colaboración entre lo que son las empresas privadas, las instituciones que hacen investigación y eso, obviamente, repercute en el paciente en la medida de que los ensayos clínicos se hacen mejor, con más calidad, los fármacos se ponen en el mercado mucho antes», ha reflexionado.

Lo que sí ha confirmado Tinahones es que IBIMA «está dentro de los diez mejores institutos de investigación del país y estamos compitiendo con los institutos de Cataluña y de Madrid, es decir, estamos dentro de los institutos con números muy importantes en publicación, en captación de fondos».

Ampliar El director de IBIMA Plataforma Bionand atiende a los medios. Marilú Báez

El director científico de IBIMA también ha destacado que «lo que se hace es investigar cosas que puedan beneficiar a los pacientes. Este año estamos cerca de las 900 publicaciones, que era la mayor cifra. Y publicaciones de alto impacto, que se hacen en revistas muy importantes. Eso sirve para que después la medicina use esos datos. Publicamos en las mejores revistas de biomedicina del mundo».

Tinahones ha indicado que los 1.400 profesionales pertenecen a 78 grupos de investigación distintos, 47 de ellos de excelencia; además, en 2024 se han contabilizado 21 grupos emergentes, hay otros 10 asociados y siete externos. Seis de cada diez investigadores provienen de la UMA y el resto, de los hospitales, además de sacar pecho de que, desde hace cinco años, se superan las 800 publicaciones científicas, el 65% en revistas de alta calidad. «El 50% de las publicaciones están lideradas por investigadores del instituto, estamos liderando ciencia», ha destacado, para indicar que uno de cada cinco artículos es fruto de la colaboración entre grupos, y más del 60% de estos son colaboraciones nacionales e internacionales.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, ha destacado que «la fortaleza investigadora de Málaga es hoy un activo estratégico para Andalucía. El crecimiento de IBIMA es la mejor garantía de que la investigación se traduce en mejores diagnósticos, tratamientos más eficaces y una atención más humanizada».

Alianza con los hospitales públicos

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha explicado que «la estrecha alianza entre universidad, hospitales e instituto de investigación es clave para situar a Málaga en el mapa europeo de la ciencia biomédica. Estos resultados muestran la capacidad de nuestra comunidad para liderar proyectos de excelencia con vocación internacional», mientras que el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Miguel Briones, ha señalado que «el impulso a la investigación biomédica necesita del compromiso decidido de las administraciones educativas y de innovación. Málaga cuenta con un ecosistema único en el que universidad, hospitales e institutos de investigación trabajan de manera coordinada y los resultados de la memoria son una prueba clara de que invertir en ciencia es invertir en futuro».

A la presentación de la memoria también han acudido el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, Pedro Jesús Maireles, el gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega, su homólogo en el Costa del Sol, Antonio Cansino, así como Enrique Vargas, gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, entre otros.