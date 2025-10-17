Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Gómez, Joaquín Manso, Manolo Castillo y Nacho Cardero, este viernes durante el debate. Migue Fernández

«El gran reto del periodismo y la IA está en la ética»

Los directores de SUR, El Mundo y El Confidencial debaten sobre el nuevo paradigma en los medios de comunicación: jóvenes, audiencia, tecnología y veracidad

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:44

Comenta

Estrategias de los medios para adaptarse al nuevo paradigma. Este era el título y el motivo por el que se reunió en una mesa redonda ... a los directores de SUR, El Mundo y El Confidencial durante la segunda edición de las Jornadas sobre Comunicación Institucional Local, celebradas en el auditorio del Museo Ruso. Durante el debate entre Manolo Castillo (SUR), Joaquín Manso (El Mundo) y Nacho Cardero (El Confidencial), moderado por Javier Gómez, se abordaron los nuevos retos de los medios de comunicación: desde los jóvenes y la audiencia hasta las nuevas tecnologías y la veracidad. «Desde que trabajo como periodista he tenido la suerte de vivir varios cambios y creo que hemos ido sobreviviendo a ello con bastante éxito. Y todos los retos a los que se ha enfrentado el periodismo se han basado en valores y principios; por eso, en este momento con la inteligencia artificial (IA), el gran reto está en la ética, no tanto en la tecnología; no está tanto en el dato, sino en la verdad. Esto va más de ética que de estética», apuntó Manolo Castillo, director de este periódico.

