«El gran reto del periodismo y la IA está en la ética»

Estrategias de los medios para adaptarse al nuevo paradigma. Este era el título y el motivo por el que se reunió en una mesa redonda ... a los directores de SUR, El Mundo y El Confidencial durante la segunda edición de las Jornadas sobre Comunicación Institucional Local, celebradas en el auditorio del Museo Ruso. Durante el debate entre Manolo Castillo (SUR), Joaquín Manso (El Mundo) y Nacho Cardero (El Confidencial), moderado por Javier Gómez, se abordaron los nuevos retos de los medios de comunicación: desde los jóvenes y la audiencia hasta las nuevas tecnologías y la veracidad. «Desde que trabajo como periodista he tenido la suerte de vivir varios cambios y creo que hemos ido sobreviviendo a ello con bastante éxito. Y todos los retos a los que se ha enfrentado el periodismo se han basado en valores y principios; por eso, en este momento con la inteligencia artificial (IA), el gran reto está en la ética, no tanto en la tecnología; no está tanto en el dato, sino en la verdad. Esto va más de ética que de estética», apuntó Manolo Castillo, director de este periódico.

Al frente de El Confidencial, Nacho Cardero cambió el término «nuevos paradigmas»: «Se habla de bomba atómica porque este es el mayor periodo de adaptación al que nos enfrentamos. Ahora todos los procesos a la hora de elaborar un periódico cambian, pero soy optimista porque estamos viviendo momentos de incertidumbre en los que falta credibilidad y ahí es donde estamos nosotros. Los medios de comunicación somos más necesarios que nunca», analizó.

Ir, ver, preguntar y contar

«Nos insultan más, pero nos leen más y mejor que nunca», aseguró el director de El Mundo, Joaquín Manso, que defendió al periodista ante la IA: «La inteligencia artificial no sabe dónde ir ni qué preguntar, los periodistas sí y eso es lo que nos distingue; hay que ir, ver, contar y preguntar. Levantar el culo del ordenador, eso es lo que tenemos que hacer», apostilló Joaquín Manso.

Importancia en la cercanía el periodismo local como garante de la verdad y la confianza

Sobre la presencia en redes sociales, Nacho Cardero se mostró tajante: «No hay que seguir la dictadura de las redes porque esa no es la audiencia periodística. Si intentamos competir con ellas, mal vamos. El Confidencial tiene que estar en las redes sociales y aspirar a tener visitas, pero eso no es lo único que nos representa», puntualizó.

Por su parte, Manolo Castillo, destacó una ventaja de los periódicos locales: «Tenemos a nuestros lectores en cercanía y eso nos conecta mucho más con la audiencia», y añadió: «Nuestro hecho diferencial es aportar verdad, confianza y credibilidad, que el lector tenga claro que si lo dice SUR, va a ser verdad».