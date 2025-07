El futuro del palacete de Carretería que albergó el histórico Servicio Provincial de la Mujer y lleva años en desuso

El Palacio de Valdeflores, una joya del barroco de mediados del siglo XVIII situado en el número 60 de la calle Carretería, albergó durante décadas ... el histórico Servicio Provincial de la Mujer que había dirigido Carmen Olmedo y que fue el germen del Instituto Andaluz de la Mujer.

La Diputación compró el edificio en 1986 y un año después comenzaron sus obras de rehabilitación para acoger sus dependencias, que habían sido pioneras en España, ya que se trata de un organismo por la igualdad de género que había nacido en 1978, en plena Transición. Por eso, es un lugar especial para el movimiento feminista de Málaga que siente como una herida haber perdido ese espacio físico en ubicación tan emblemática. Quienes allí trabajaron recuerdan que se fue desmontando poco a poco, para terminar trasladándolo a la sede central del ente supramunicipal, junto al paseo marítimo de Poniente, a excepción de la biblioteca, que se desplazó a la cercana calle Ollerías. Ya en el año 2016 se había denunciado que se hubiera ido reduciendo la ocupación y el uso del edificio contra lo que se reivindicaba -como también ahora- que el palacio fuera «espacio abierto a todas las mujeres de la provincia», además de sede del Consejo Provincial de Participación de las Mujeres y que en él se realizaran actividades que fortalecieran el tejido asociativo malagueño.

La Diputación ideó la nueva rehabilitación del edificio en 2019, justo el año en el que se recuerda que salieron las últimas trabajadoras del Servicio Provincial de la Mujer. Las obras se adjudicaron a finales de 2022, pero no arrancaron hasta el año 2024, afectadas tanto por problemas de la adjudicataria que acabó siendo absorbida por otra compañía como por las obras de la Carretería. Tras un año de trabajos, la rehabilitación ya está prácticamente terminada, confirman desde la Diputación. La actuación ha incluido la recuperación del esplendor artístico original del espacio.

«Desafectación»: ¿venta, alquiler o cesión?

Y en este punto la gran incógnita que surge es: ¿Qué albergará ahora esta joya arquitectónica del barroco malagueño? La Diputación ha informado públicamente de la «desafectación» del edificio. Un decreto de la presidencia del organismo supramunicipal ha resuelto la «alteración de la calificación jurídica del inmueble» tras el que ya es 'de facto' definitivo traslado del antiguo Servicio Provincial de la Mujer a la nueva sede que se llevó a cabo antes del inicio de las obras de rehabilitación. En 'román paladino' lo que esto significa es que el inmueble no se destinará a ningún uso público competencial ni administrativo de la Diputación Provincial. Pero fuentes del organismo descartan la venta del inmueble, su conversión en un hotel o que se vaya a privatizar. Apuntan que se va a dedicar a algún proyecto de interés provincial y público que se conocerá en el plazo de unos meses. Y ello puede tomar la forma de un alquiler o de una cesión a la entidad que lo vaya a utilizar, esbozan las fuentes consultadas.

La intención inicial del proyecto era que volviera a albergar el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación, así como el Servicio Provincial de la Mujer. Aunque las limitaciones al tráfico derivadas de la reforma de la calle Carretería para darle un carácter más peatonal pusieron en duda tal plan y se comentó la posibilidad de que se empleara para algún uso cultural.

Como precedentes de este movimiento, otros realizados por la Diputación, que ha cedido otros edificios a entidades sin ánimo de lucro, como la Noria o la residencia de Archidona.

El movimiento feminista de Málaga, además de la oposición, ha venido reivindicando durante todos estos años que el Palacio Valdeflores volviera a albergar las dependencias del Servicio Provincial de la Mujer. Desde la Diputación defienden que desde su nueva sede de Pacífico está funcionando «con más eficiencia» que en Carretería.

El movimiento asociativo feminista de Málaga ha convocado una concentración para este viernes, 18 de julio, a las puertas del palacio situado en la calle Carretería, número 60, para demandar que éste «se destine a políticas de igualdad y a asociaciones de mujeres». «Ahora nos enteramos que va a tener otro destino, que no se sabe bien cuál es. Es un edificio emblemático para las mujeres y nos lo van a quitar», lamenta Andrea Barbotta, destacada dirigente feminista de la provincia de Málaga. Según avanza a este periódico Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas - Violencia Cero, el movimiento de mujeres de la provincia está considerando la posibilidad de presentar alegaciones a la decisión de la Diputación de no volver alojar ahí dependencias propias y en particular la de no recuperar el espacio para el Servicio Provincial de la Mujer.