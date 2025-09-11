Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fundación Unicaja impulsa el ciclo 'Laboratorio de las artes' con 'workshops' gratuitos

SUR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Fundación Unicaja impulsa una nueva edición del ciclo 'Laboratorio de las Artes' que persigue conectar a jóvenes y adultos con el ecosistema artístico a través ... de 'workshops' gratuitos con artistas. La programación arrancará el próximo 27 de septiembre con un taller sobre encuadernación artística a cargo de Francés Pérez. El ciclo ofrecerá también 'workshops' sobre joyería, bordado, dibujo e ilustración. Los talleres tendrán lugar durante los meses de septiembre a noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda previa inscripción gratuita a través del correo electrónico laboratorioartes@fundacionunicaja.com o el teléfono 952871585.

