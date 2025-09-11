Fundación Unicaja impulsa el ciclo 'Laboratorio de las artes' con 'workshops' gratuitos

Fundación Unicaja impulsa una nueva edición del ciclo 'Laboratorio de las Artes' que persigue conectar a jóvenes y adultos con el ecosistema artístico a través ... de 'workshops' gratuitos con artistas. La programación arrancará el próximo 27 de septiembre con un taller sobre encuadernación artística a cargo de Francés Pérez. El ciclo ofrecerá también 'workshops' sobre joyería, bordado, dibujo e ilustración. Los talleres tendrán lugar durante los meses de septiembre a noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda previa inscripción gratuita a través del correo electrónico laboratorioartes@fundacionunicaja.com o el teléfono 952871585.

Los talleres tendrán lugar los sábados 27 de septiembre, 18 de octubre y 8 de noviembre en horario de 10 a 14 horas y el viernes 21 de noviembre de 16 a 19 horas.

Según destacan en un comunicado, esta iniciativa responde al interés de la Fundación Unicaja por promover actividades que sirvan para difundir diferentes expresiones artísticas entre la población, poniendo en valor las artes plásticas, la artesanía y la creación sostenible.

La programación de 'Laboratorio de las Artes' comenzará el sábado 27 de septiembre con el 'workshop' de encuadernación 'Las bases de la encuadernación artística' a cargo de la escritora y experta Frances Pérez. Los asistentes conocerán la historia de la encuadernación artística y artesanal, los tipos, técnicas, materiales y herramientas existentes y crearán un pequeño cuaderno en la parte práctica.

El ciclo continuará con un 'workshop' de joyería el sábado 18 de octubre con la artista especialista en joyas y complementos de arcilla polimérica Victoria Robles. Bajo el título 'Joyas de arcilla polimérica con Artesanía Lola', se aprenderá el proceso de diseño de la joya, así como el uso y funcionalidades de la arcilla polimérica.