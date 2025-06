El presidente de Dcoop no se muestra muy preocupado por la política arancelaria de Donald Trump porque considera que es «muy fácil defender al aceite», ... debido a su calidad y a la creciente preocupación de los estadounidenses por su salud. Sí desliza otra cuestión: la posibilidad de que otros países con estándares sociales más bajos comiencen a hacer la competencia a España con precios más atractivos.

–¿Cómo se afrontan los aranceles y la guerra comercial?, ¿buscando nuevos mercados?

–Cuando oigo que hay que buscar nuevos mercados, por supuesto. Somos muchas las empresas españolas que los estamos buscando desde hace muchos años. Pero el mercado americano, para el aceite de oliva, es absolutamente imprescindible. Estados Unidos es el primer país consumidor de entre los no productores. Ha llegado a consumir 400.000 toneladas al año, aunque con la subida de precios se ha quedado en un poquito menos, 360.000-370.000. Creo que cuando allí se repercutan las bajadas de precios que hemos tenido aquí, Estados Unidos se recuperará. Incluso creo que en ese país podemos llegar a conseguir un consumo de más de 500.000 toneladas y hasta de 650.000 en cinco o en diez años. Estados Unidos es insustituible. Así que claro que me preocupan las decisiones de Trump. Pero, si me apuran, me preocupa más lo nuestro, la UE, y el Gobierno de España dentro de la UE. Porque Trump ha montado todo esto como una negociación para intentar incrementar el dinero que llega para su gente, para su Estado. Yo creo que la UE tiene que actuar primero unida, como un solo país, y luego con contundencia y de forma inteligente en la negociación. Opino que si no hay ninguna historia extravagante, el tema de los aranceles no es bueno, nos perjudica, pero no creo que sea dramática la situación. Hay que hacer un buen trabajo y estoy seguro de que lo harán. Lo que yo también transmito al Gobierno es que no paguen el pato unos sectores por otros, es decir, que no paguemos otra vez el pato el campo. Estados Unidos consume 400 millones de kilos y produce menos de 10 millones, con lo cual tienen que comprar. Y están muy preocupados por la salud, la alimentación saludable. Así que creo que defender el aceite de oliva es muy fácil.

–¿Qué supone Estados Unidos para Dcoop?

–Nosotros el año pasado vendimos fuera de España unos 950 millones de euros. Y en Estados Unidos quiero recordar que fueron 278 millones. En el resto de Europa probablemente tengamos más que en Estados Unidos, pero éste es un mercado fundamental. Yo he oído hablar a algunos políticos de Mercosur, de China... Creo que son mercados en los que hay que seguir trabajando, pero que no van a poder sustituir los volúmenes que hoy se venden en Estados Unidos. Además, por ejemplo, Mercosur me preocupa mucho, porque son países que pueden ser competidores nuestros a medio o a largo plazo, y que probablemente no tengan las exigencias que tenemos en Europa y puedan producir más barato.