Empresarios critican la corrupción y llaman «a fortalecer el Estado» con «grandes acuerdos»

Cristina Vallejo Martes, 17 de junio 2025, 11:58

Condena de la corrupción, fortalecimiento del Estado y la necesidad de grandes acuerdos entre los partidos, esos fueron los tres ingredientes de síntesis de la intervención de Antonio Garamendi, el jefe de los empresarios españoles, entrevistado este martes por Manolo Castillo, director de este diario. «Ya tenemos bastantes complicaciones geopolíticas a nivel mundial, qué va a pasar en Europa, cómo influye en España... »Nos centramos mucho en lo que pasa aquí, pero influye más lo de allí«, así comenzó Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su conversación con el director de SUR, Manolo Castillo, en un desayuno organizado por este periódico y patrocinado por Unicaja. Pero, acto seguido, el jefe de los empresarios españoles pasó a hablar sobre los últimos casos de corrupción que atacan la línea de flotación del principal partido de la coalición de Gobierno, el PSOE, por las mordidas y comisiones presuntamente percibidas por el ya ex secretario de organización, Santos Cerdán, en contratos públicos, y que además se ha cobrado alguna pieza en una empresa, en Acciona: »Lo que está pasando es muy preocupante. Es lamentable lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo. En el ámbito, económico, primero: ver gente con espacios de poder que no gestiona para el bien público, sino para su bien personal y privado. Ahí están las grabaciones que oímos. Gente con responsabilidad política y pública. Y hay otro punto también vital, porque hay una responsabilidad social y personal: cuando se va a manifestaciones del 8M y se habla de igualdad y cómo se trata como ganado a la gente. Ya sólo esto sería brutal«, agregó, esto último, en referencia a los modos en que los hombres grabados, Koldo, Cerdán y Ábalos, aluden a las mujeres.

«No es 'tengo dinero y te corrompo', sino que es 'si no me das dinero, no te doy un pedazo', porque si hay un concurso ahí fuera, quien tiene el poder es quien realmente tiene la capacidad de corromper»

El presidente de los empresarios españoles manifestó su «rechazo» y «condena» a lo que están revelando las grabaciones, ante un auditorio en el que se encontraba el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, su presidente, José Sevilla, además del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y su vicepresidenta, Natalia Díaz. Asimismo, cargó contra cómo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió ayer a los empresarios con el apelativo de «corruptores»: «No lo admito, porque el que corrompe es el que tiene el poder. No es 'tengo dinero y te corrompo', sino que es 'si no me das dinero, no te doy un pedazo', porque si hay un concurso ahí fuera, es quien tiene el poder el que realmente tiene la capacidad de corromper».

Acusó veladamente al Ejecutivo de que cada vez que hay un problema «se escabulle» y «culpa a las empresas en genérico»: «Ahora nos llaman corruptores». «Aunque, cuidado, esto no significa que quien la haga la pague, pero el sistema empresarial no es corrupto», agregó, en referencia cómo este lunes Acciona despidió a su responsable de Construcción en España, Justo Vicente Pelegrini, por «falta de diligencia» en el ejercicio de sus responsabilidades a la hora de supervisar las relaciones con la navarra Servinabar 2000, sociedad señalada por los investigadores de la UCO como cercana al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. «Yo condeno a uno y a otro, pero yo creo que llamar corruptores al mundo de la empresa... pues volvemos a las mismas, que siempre buscamos al enemigo fuera para no hacer frente a la responsabilidad que tiene cada uno». «Los que se llevaban el dinero a casa y los que tenían el poder para darte o no darte, que yo sepa, son los corruptos», agregó.

«Mala imagen del país»

Además, Garamendi también advirtió de que la corrupción «hace daño a España», porque da una «mala imagen del país»: «Los inversores dicen: pero esto qué es».

«Para que no pasen estas cosas, lo que hay que hacer es fortalecer más el Estado»

También proporcionó recetas para luchar contra la corrupción: «Para que no pasen estas cosas, lo que hay que hacer es fortalecer más el Estado». E ilustró con dos ejemplos: por un lado, que los concursos públicos sean razonables, sobre todo desde el punto de vista de su control. Y, en segundo lugar, con el funcionariado de más alto nivel del Estado: «En estos momentos hay una ley con la que se pretende que todos los cuerpos, diplomáticos, inspectores de Hacienda, inspectoresde Trabajo... ya no entren por oposición, sino a través de otro sistema. Bueno, es que si hacemos eso debilitamos el Estado y montamos un Estado fluido, gaseoso. Hay que fortalecer el Estado y hay medios para hacerlo», instó. Afirmó que si se debilitan las estructuras más elevadas del Estado, el alto funcionariado, «luego, pasan abajo otras cosas».

Asimismo, Garamendi reclamó «sentido de Estado» y grandes acuerdos: «Hay gente que tiene más sentido de Estado y otros que tienen menos. Creemos que estamos en un momento en que se necesitan grandes acuerdos, como en Defensa. Serían muy necesarios acuerdos en los partidos llamados a gobernar».

Antes del diálogo de Garamendi con Castillo, realizó una intervención introductoria el presidente de la CEA, Javier González de Lara, quien incidió en un mensaje similar: «Se nos culpabiliza a los empresarios de casi todo ahora en este país», ante lo que llamó a «rechazar la imagen desfigurada que se quiere trasladar a la sociedad», algo fruto que atribuyó al «populismo».