Los empresarios andaluces defienden que haya un Gobierno «cuanto antes» y critican el «tacticismo» de los partidos Javier González de Lara, esta mañana, atendiendo a la prensa. / Migue Fernández González de Lara advierte: «Hemos sido suficientemente convocados a las urnas para gozar por fin de un tiempo de estabilidad» ANTONIO M. ROMERO Málaga Martes, 2 julio 2019, 12:19

Las inversiones y el movimiento económico, que permiten la generación de empleo, huyen de la inestabilidad y buscan refugio allí donde hay certezas políticas y seguridad jurídica. Bajo esta premisa, los empresarios andaluces han defendido esta mañana que haya un Gobierno en España «cuanto antes» que dé estabilidad al país y se ponga a trabajar por y para los ciudadanos y sus necesidades, especialmente, el desempleo, según ha sostenido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien ha criticado «el tacticismo» de los partidos.

«Todo lo que signifique que no haya un Gobierno en breve no es buena noticia. Este país no merece estar en un proceso de interinidad tan amplio y necesitamos que haya un Gobierno cuanto antes», ha afirmado González de Lara en relación a la posibilidad de que no se constituya el Ejecutivo hasta después del verano y la amenaza de una repetición de las elecciones.

Antes de clausurar en Málaga la quinta edición del programa de inserción social por el emprendimiento y el empleo 'Transformando futuro' que desarrollan la Fundación Social de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) en colaboración con la obra social de Caixabank, el líder de la patronal andaluza ha emplazado a los partidos políticos a dejar «el tacticismo electoral» y se pongan a pensar «en las necesidades» de la ciudadanía y en el otoño.

«Hay que intentar convencer a la clase política de que hoy por hoy hemos sido suficientemente convocados a las urnas para por fin gozar de un tiempo de estabilidad donde se trabaje por y para los ciudadanos», ha afirmado.

Satisfacción por la bajada del paro

Por otro lado, Javier González de Lara también se ha pronunciado sobre los datos del paro conocidos esta mañana y que suponen una bajada del desempleo en Andalucía con una bajada en 3.214 personas y con Málaga liderando el descenso. El presidente de la CEA ha dicho que los datos son «buenos» y que son «un estímulo» para seguir trabajando porque «no es suficiente porque hay mucho que hacer».

Así, González de Lara ha recordado que en Andalucía todavía hay 757.000 parados (de ellos 136.000 en Málaga) y aunque son cifras que se empiezan a parecer a las que había antes del inicio de la crisis económica en 2008 «no pueden generarnos la satisfacción de que está todo realizado».

El presidente de la CEA y también de la CEM se ha detenido especialmente en los datos de Málaga y ha destacado que uno de cada tres empleos se crea en la provincia. Asimismo, ha recordado que Málaga es líder en la creación de empresas y ha puesto en valor el buen trabajo que se está desarrollando en sectores como el turístico y el agroalimentario y ha demandado una mayor apuesta por la industria.

Asimismo, Javier González de Lara ha elogiado las pautas que en materia económica está marcando el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía así como que vaya a haber presupuestos. «Esa estabilidad es importante porque desde el resto de España y del mundo se visualiza Andalucía y Málaga como locomotora económica como tierra de oportunidades. Tenemos que ser capaces de transmitir confianza. Confianza y estabilidad significan actividad económica, riqueza y empleo», ha apostillado.