Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el jueves, 21 de agosto de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 21 de agosto de 2025.

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:00

Embalses de Málaga bajo la lupa: hoy, jueves, 21 de agosto, examinamos el embalse de la Concepción y otros, midiendo su vitalidad hídrica.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  3. 3 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  4. 4 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  5. 5 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  6. 6 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  7. 7

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  8. 8 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  9. 9 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  10. 10 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el jueves, 21 de agosto de 2025

Estado de los embalses de Málaga el jueves, 21 de agosto de 2025