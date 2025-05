Daniel Pérez arremete contra Juanma Moreno: «No ha hecho ni una sola VPO de las 40.000 que prometió»

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y coordinador de Política Institucional del partido a nivel andaluz, Daniel Pérez, ha arremetido este viernes ... contra la política del Gobierno regional en materia de vivienda. Pérez ha centrado sus críticas en el presidente de la Junta, Juanma Moreno, del que ha dicho que «no está haciendo nada» para paliar la actual crisis de acceso a la vivienda.

«Prometió cuando se presentó a presidente que iba hacer 40.000 viviendas en Andalucía y no ha hecho nada, ni una sola vivienda. Cuando va a las promociones de vivienda pública va a poner la cara, pero no pone presupuesto», ha afirmado Pérez, quien ha señalado que, en 2024, no se han ejecutado 348 millones de euros del presupuesto de la Junta, que suponen el 53% del presupuesto regional para vivienda.

«Andalucía tiene un grave problema de vivienda de protección oficial, y la Junta no ejecuta el dinero que le viene directo del Gobierno de España para promover VPO», ha apuntado el coordinador socialista, quien ha recordado que la administración estatal aportaba 308 millones de euros para la construcción de pisos protegidos.

«La situación es insostenible. Moreno Bonilla está poniendo trabas a la aplicación de la Ley de Vivienda. Estamos ante un gobierno insumiso que está empachado de soberbia», ha insistido Daniel Pérez, quien ha instado al presidente andaluz a que «ejecute las medidas del Gobierno central para bajar los precios del alquiler y la compra».