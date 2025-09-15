Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen del inicio del curso escolar de Secundaria en el IES Cerro del Viento, en Benalmádena. José Carlos García

El curso en Secundaria arranca en Málaga con 700 alumnos menos que hace un año

Un total de 162.433 estudiantes se incorporan hoy a las aulas, con un refuerzo de la plantilla docente

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:01

Los ciclos educativos de Secundaria y FP tampoco se libran de la bajada de alumnos. La vuelta a los institutos estaba programada para este lunes ... y lo hizo con 700 estudiantes menos que hace un año, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

