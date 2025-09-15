El curso en Secundaria arranca en Málaga con 700 alumnos menos que hace un año

Los ciclos educativos de Secundaria y FP tampoco se libran de la bajada de alumnos. La vuelta a los institutos estaba programada para este lunes ... y lo hizo con 700 estudiantes menos que hace un año, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

Un total de 163.443 jóvenes arrancaban esta mañana un nuevo curso. De esta manera se prosigue también el arranque escalonado para este 2024-2025, tras el inicio del curso en Infantil y Primaria de hace una semana y en las escuelas infantiles, el pasado 4 de septiembre. El descenso de alumnos es generalizado en todas las etapas formativas y confirma que la baja natalidad se hace notar en las aulas.

Del total del alumnado, más de 123.600 lo hará en la pública en 253 centros y más de 21.600 en la concertada, que cuenta con seis centros educativos. El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 21.597 alumnos en 52 centros. 140.527 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron las clases el pasado día 10 de septiembre en 466 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de Infantil, con más de 16.900 escolares.

En su conjunto, en la provincia de Málaga son un total de 341.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 23.200 docentes en 1.235 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.

Preocupación

El viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, se desplazó hasta Benalmádena. En el IES Cerro del Viento se escenificó el arranque del curso. Acudió también el delegado de Educación en Málaga, Miguel Briones, y el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara.

Ahí, Quesada atendió a los medios de comunicación y mostró su preocupación por el descenso gradual de alumnos. «Nos hace ver que empezamos a notar también en Málaga uno de los problemas que tenemos como sistema, que es el descenso del alumnado. Este año en Málaga habrá 700 alumnos menos en esta etapa educativa».

A pesar de este descenso, Quesada resaltó el aumento de docentes. Son 634 los refuerzos en la plantilla pública, de los que 323 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 9.430 profesores. En concreto, son 40 los que se incorporan para reforzar la FP.