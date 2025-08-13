El coste de la vida en Málaga sube menos que en otros destinos de costa

Durante varios meses de este año, Málaga fue la provincia de España en la que más subía el coste de la vida. Pero, contra lo ... que podría pensarse, este verano ya no es así. El índice de precios al consumo (IPC) se incrementó a un ritmo interanual del 3% en julio en Málaga: esto significa que los precios son un 3% más caros que en el verano de 2024. Así lo acaba de publicar este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en un 2,7% el incremento registrado en el país. Esto significa que en Málaga, como suele ser habitual por su mayor crecimiento económico, su mayor dinamismo demográfico y la importante cifra de población flotante, la inflación sube por encima de la media nacional. Pero, en esta ocasión, por delante de la Costa del Sol se encuentran un buen puñado de provincias, muchas de ellas destinos vacacionales de costa: en Castellón la subida de precios en julio fue de un 3,6% interanual, mientras que en Baleares fue del 3,5%. Y por encima del 3% también se colocan Salamanca, Badajoz, Cáceres, Valencia, Álava, Alicante, Asturias y Valladolid.

En todo caso, Málaga es la provincia andaluza en la que más se incrementan los precios, aunque inmediatamente después aparecen Cádiz y Granada, con subidas de un 2,9%. Mientras tanto, en Almería y en Jaén el coste de la vida es un 2,7% superior al de hace un año, en Sevilla, un 2,6%, en Huelva, un 2,5%, y en Córdoba, un 2,4%.

También se da otra circunstancia: de junio a julio, el IPC a nivel nacional se ha acelerado desde el 2,3% al 2,7%; en Málaga, el salto ha sido más moderado, de una décima (en junio la inflación era del 2,9%).

No es la única diferencia que existe entre el ritmo al que suben los precios en España y en Málaga. Porque en la provincia el encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas se produce a un ritmo del 1,9%, cuando en el país el incremento de los precios de la cesta de la compra es del 2,7% interanual.

Pero hay otro conjunto de productos que suben más en la provincia que en el país: por ejemplo, vestido y calzado (3,8% en Málaga, frente al 0,8% estatal); así como la vivienda y sus suministros (un 7,8% en la provincia frente al 6,7% nacional); además de los restaurantes y hoteles (4,7% en la Costa del Sol en comparación con el 4,2% estatal).

Diferencias con otras provincias de costa

En Málaga, en general, salvo la cesta de la compra, los precios suben más que en la media española, ¿pero qué sucede cuando se compara la provincia con los destinos vacacionales en los que, según se ha visto, el coste de la vida se ha incrementado más que en la Costa del Sol?

Para empezar, el precio de llenar el carrito de la compra sube a ritmos del 4% en Baleares y Castellón, al 3,7% en Valencia y al 2,2% en Alicante. Todas son cifras por encima del 1,9% de Málaga.

Mientras tanto, las bebidas y el tabaco se incrementan a una velocidad del 4,9% en Baleares; al 4,7% en Castellón y Valencia; mientras que en Málaga y en Alicante, lo hacen al 4,1%.

En cuanto a los costes relacionados con la vivienda y sus suministros (agua, electricidad o gas), la subida en la Costa del Sol es de un 7,8% intranual, frente al 13,7% registrado en Castellón o al 12,1% de Alicante, si bien en Baleares la cifra se limita al 6,6%.

Si se desagrega este capítulo, se observa que en Málaga y Valencia se han registrado las subidas más importantes en el alquiler de la vivienda (por encima del 4% interanual), mientras que en Castellón y en Alicante lo que ha tirado al alza ha sido el coste del agua, con incrementos del 26,2% y del 16%, interanual. En lo que se refiere a la electricidad y el gas, el ascenso ha sido del entorno del 14% en casi todos los casos, con la excepción de Málaga (15,6%).

De los bienes básicos, los que sí suben en la provincia costasoleña claramente por encima de los otros territorios costeros son el vestido y el calzado (3,8%, frente a cifras en todos los casos por debajo del punto porcentual). Y ello, fundamentalmente por la ropa, que se encarece un 4,9% interanual en Málaga, frente a las caídas registradas en Alicante y Castellón y a subidas del 1,7% en Baleares y del 0,8% en Valencia. En cambio, el precio del calzado se ha mantenido prácticamente sin cambios respecto al año pasado.

10,2% suben los hoteles en Málaga es una cifra que supera Baleares, donde el encarecimiento se cifra en casi un 13%.

Si hasta aquí son precios que sobre todo afectan a las poblaciones locales, ¿qué ocurre con aquéllos que repercuten especialmente a los visitantes, a los turistas? En su conjunto, el grupo formado por restaurantes y hoteles se encarecen a un ritmo interanual del 4,7% en Málaga, lo mismo que en Valencia, menos que en Castellón (5,1%) y que en Baleares (5,6%), pero más que en Alicante (3,9%).

Estas cifras se pueden desagregar entre lo que sucede en los restaurantes y lo que pasa en los hoteles. De esta manera, los primeros, en Málaga, tienen precios un 4,4% superiores a los de un año antes, frente a incrementos del 4,6% en Baleares y Valencia y a ascensos del 5,1% en Castellón. Alicante es la provincia que firma el encarecimiento más moderado (3,8%).

El precio de los servicios de alojamiento, es decir, de los hoteles, sí sobresale en Málaga en comparación con otros destinos turísticos, porque se han encarecido un 10,2% interanual. Es una cifra que sí supera Baleares (12,9%), pero que está por delante de la de Castellón y Alicante (5,3% y 5,4%, respectivamente) y también de Valencia (6,2%).

En cuanto al ocio y la cultura, en Málaga la subida es de un 0,5%, idéntica a la registrada en Castellón y por debajo de las cifras de Baleares, Valencia o Alicante.

Faltan aquí dos destinos vacacionales importantes, los canarios, pero aquí la subida de precios está por debajo de la malagueña (un ascenso del IPC del 2,3% en Las Palmas y del 2,1% en Santa Cruz de Tenerife). Eso mismo sucede tanto con la cesta de la compra, con incrementos del 1,7% y del 1,5%, respectivamente, en cada provincia insular. Mientras tanto, restaurantes y hoteles suben al 4% en Santa Cruz y al 4,7% en Las Palmas (como en Málaga). Y es que en el archipiélago los servicios de alojamiento sí se encarecen, como en la Costa del Sol, a ritmos de dos dígitos.