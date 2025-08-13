Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Salas

El coste de la vida en Málaga sube menos que en otros destinos de costa

La cesta de la compra en la provincia, más contenida que en la media española, contiene la evolución del índice general de precios

Cristina Vallejo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:00

Durante varios meses de este año, Málaga fue la provincia de España en la que más subía el coste de la vida. Pero, contra lo ... que podría pensarse, este verano ya no es así. El índice de precios al consumo (IPC) se incrementó a un ritmo interanual del 3% en julio en Málaga: esto significa que los precios son un 3% más caros que en el verano de 2024. Así lo acaba de publicar este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en un 2,7% el incremento registrado en el país. Esto significa que en Málaga, como suele ser habitual por su mayor crecimiento económico, su mayor dinamismo demográfico y la importante cifra de población flotante, la inflación sube por encima de la media nacional. Pero, en esta ocasión, por delante de la Costa del Sol se encuentran un buen puñado de provincias, muchas de ellas destinos vacacionales de costa: en Castellón la subida de precios en julio fue de un 3,6% interanual, mientras que en Baleares fue del 3,5%. Y por encima del 3% también se colocan Salamanca, Badajoz, Cáceres, Valencia, Álava, Alicante, Asturias y Valladolid.

