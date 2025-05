El Congreso aprueba las propuestas del PP para mejorar la movilidad en Málaga

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Proposición No de Ley (PNL) para mejorar la movilidad ... en la Costal del Sol y el desarrollo del tren litoral. A pesar de la negativa del PP a aceptar las enmiendas del PSOE, el resultado ha sido positivo por 17 votos a favor y 20 abstenciones.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha presentado hoy una batería con cinco medidas concretas, para las que reclama al Gobierno que se comprometa con plazos e inversiones. Y ello, en el contexto del continuo crecimiento de la población y para no frenar su desarrollo económico.

La primera propuesta hacía alusión a la necesidad de bonificar el peaje de la autopista AP-7 (Costa del Sol) para conductores frecuentes, trabajadores y estudiantes. Bendodo la llegó a calificar de «atraco». La segunda fue pedirle al Ministerio de Transportes un compromiso en plazos con el tren de la Costa del Sol. «Sobran los estudios de viabilidad (dijo, en referencia al contratado la semana pasada), pues el trabajo ya está hecho de la época del ministro Íñigo de la Serna». A lo que añadió la ampliación del servicio de Cercanías entre Málaga y Fuengirola; la reforma de la A-7, para hacer frente al «colapso de circulación», con más accesos, nudos y un tercer carril en varios puntos. Y por último, acciones para mejorar la permeabilidad entre la autopista AP-7 y la autovía, para dotar, por ejemplo, de una salida al hospital de Marbella.

«Sabotaje el del Gobierno socialista a la provincia de Málaga», ironizó el líder del PP, en referencia a las supuestas acciones en las vías de alta velocidad de Andalucía. «Es un desprecio a las infraestructuras en Málaga, cuando el eje mediterráneo es la zona de mayor pujanza y crecimiento, y donde la ayuda a la movilidad es cero». Bendodo aseguró que hay «una lista de agravios, como el hecho de tener el peaje más caro de España en la AP-7, de donde el Gobierno recauda cada año 30 millones, y que está bonificada en otros territorios de España». «Para el Gobierno, Málaga es una provincia para recaudar y no para invertir, sólo invierten donde consiguen los apoyos parlamentarios».

«Ya está en el BOE»

Por parte del PSOE, el diputado también malagueño, Ignacio López, propuso una enmienda, que no fue aceptada porque (Bendodo) «sólo viene a confrontar», se lamentó. «Habrá tren para la Costa del Sol porque ya está en el BOE», dijo el dirigente socialista, en referencia a la adjudicación del estudio de viabilidad. «Y no será prolongar el Cercanías, sino un tren entero para toda la Costa del Sol, mucho mejor que lo que ustedes querían hacer».

«El compromiso de verdad se pone en el BOE y ya está, ustedes no han hecho ni una sola obra en siete años: exigen mucho pero no hacen nada cuando pueden», devolvió López, y recordó la adjudicación del estudio para un tercer carril o una nueva ronda en la zona Este; así como los descuentos de hasta el 50% para viajeros recurrentes de la AP-7. «Todas las grandes infraestructuras de Málaga tienen el sello del PSOE», afirmó, y lo contrapuso con la acción del PP en la Junta: «Exija a Moreno Bonilla la ampliación del metro al PTA o al Rincón, que ni se ve ni se espera, igual que la autovía a Ronda. Piden mucho pero no hacen nada, sólo ruido y confrontación, pero no política útil para la gente».

Por parte de Vox, la diputada malagueña Patricia Rueda también presentó enmienda (igualmente rechazada) y denunció que los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE a lo largo de más de 25 años han ninguneado los problemas de movilidad en la provincia. «El colapso político es el PP y el PSOE: El PSOE que dice que va a haber tren, pero no dice cuándo; y el PP que no hizo nada». Mientras, Rueda criticó que los daños los sufren los malagueños y los turistas, con «caravanas diarias y problemas de seguridad vial»; al tiempo que recordó que no se bonifica la autopista en Málaga pero sí en Cataluña y otros territorios. «Los territorios leales con España siguen perdiendo frente a los nacionalistas».

Por último, desde las filas de Sumar, el diputado Félix Alonso ha criticado que el «equipo de gobierno municipal» (no lo ha dicho, pero se supone que se refería al de Málaga capital) «no asume ninguna responsabilidad», en cuanto a los problemas de movilidad ni sobre «un crecimiento urbanístico especulativo en la zona Este, que colapsará aun más la ronda». «El PP con sus políticas expulsa a las personas hacia ciudades dormitorio como Rincón de la Victoria. Toca hacer planes de movilidad y frenar los desarrollos urbanísticos si no está garantizado el transporte público.