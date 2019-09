Las comunidades de Málaga se tendrán que adaptar a la nueva TDT a partir de este mes Un instalador revisa una antena de televisión. / Sur Los primeros 77 municipios, incluida la capital, Marbella, toda la Costa del Sol y Vélez-Málaga, tendrán un plazo de entre cuatro y seis meses y ayudas públicas IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 13 septiembre 2019, 15:01

Arranca el cambio de los descodificadores de las comunidades de vecinos de Málaga para adaptarse a la nueva TDT, que tiene como finalidad dejar espacio en el espectro para la implantación de la tecnología de datos móviles 5G. En 63 municipios de la provincia, incluida la capital y casi todos los de mayor tamaño, las actuaciones comenzarán el 18 de septiembre; en otros 14 lo hará el día 30 y en los 26 restantes se pospondrá hasta el primer trimestre de 2020. En total, serán 77 los municipios de la provincia en los que el cambio se tiene que producir en un plazo de cuatro a seis meses desde ahora.

El subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Economía y Empresa, Antonio Fernández-Paniagua, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Lucrecio Fernández, han presentado hoy en Sevilla las actuaciones previstas para la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital en Andalucía. Ello no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazarán de frecuencia, ni la necesidad de cambiar televisores ni descodificadores de TDT.

En la provincia hay 29.253 edificios, en los que residen 885.805 personas, que en su mayoría tendrán que adaptarse. Dependiendo de su tipología, en algunos no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal, y en los que sí sea preciso hacerlo se podrán solicitar las ayudas previstas por el Gobierno. Fernández-Paniagua ha explicado que el cambio de frecuencias no afectará por igual a todos los edificios. En concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Las viviendas individuales no necesitarán hacer esta adaptación.

Durante el periodo de transición, para minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de la última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de entre cuatro y seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en los que se han dejado para el final, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Entre el 18 y el 30 de septiembre se iniciará la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y antigua en estos 77 municipios, que reciben la señal de televisión de tres áreas geográficas diferentes. En ellos, migrarán entre tres y cinco frecuencias, lo que afectará a distintos canales de televisión. Durante el primer trimestre de 2020 se producirá el cambio de frecuencias en los 26 municipios malagueños restantes que reciben la señal de televisión de las áreas geográficas de Cádiz Este (20) y Sevilla (6). De este modo se completará el proceso del Segundo Dividendo Digital en la provincia.

Espacio para el 5G

Las comunidades de propietarios de los edificios en los que sea preciso realizar cambios en los sistemas de recepción de la señal de televisión deberán contactar con un instalador registrado para efectuarlos. Habitualmente, será el administrador de fincas o el presidente de la comunidad de propietarios quien contacte con la empresa. Aquellas comunidades que, siendo necesario, no realicen las adaptaciones precisas en los sistemas de recepción de la señal TDT de sus edificios, podrían dejar de ver algunos de los canales de televisión hasta que las lleven a cabo. Fernández-Paniagua también ha señalado que independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores hacia finales de enero de 2020.

El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de las redes de telecomunicaciones 5G, más rápido y estable, clave para el desarrollo del llamado internet de las cosas.

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio la concesión directa de subvenciones por valor de 145 millones de euros, que serán gestionadas por la empresa pública Red.es. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 euros y 677,95 euros, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT. Será necesario presentar la documentación justificativa como la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).

«Nos ponemos en marcha ya», afirma Alejandro Pestaña, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Según explica, las asociaciones de instaladores les informaron recientemente de que se iba a producir un adelanto de los cambios, pues hasta ahora iba a ser progresivo hasta noviembre de 2020, aunque asegura que el Ejecutivo no ha explicado este cambio, que, a su juicio, se debe a la presión de los operadores de telefonía móvil. De man»era que los cambios se van a acelerar en las comunidades, aunque todavía no se han aclarado aspectos polémicos, como la duda sobre si la subvención se tendrá que declarar en la Renta de los residentes. «Tenemos que agilizar la negociación con el Gobierno para que la subvención no sea declarable, o hacerlo a pulmón, muchas comunidades, sobre todo las más grandes, no van a pedir la ayuda». Y advirtió: «Nos ponemos en marcha ya, no hay más remedio».