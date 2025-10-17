La comunicación institucional se reinventa: tender puentes con influencers y potenciar lo audiovisual

La forma de comunicar está en constante cambio con la consolidación de las redes sociales como uno de los grandes focos de atención. Y es ... por eso que la administración pública se está reinventando en los últimos meses: más contenido audiovisual, implicación de políticos en la creación de reels y un cambio continuo para relacionarse con la generación Z a través de la pantalla. Todo eso y mucho más se aborda en las II Jornadas Sobre Comunicación Institucional Local, que comenzaron ayer y culminarán hoy en el auditorio del Museo Ruso.

Cinco conferencias y cinco mesas redondas dirigidas a los profesionales del sector llenan estas jornadas abordando temas como la relación de la generación Z con las pantallas, la importancia de la fotografía y el vídeo, qué pueden enseñar los creadores de contenido a las administraciones, cómo consiguen las empresas tecnológicas ser relevantes y las estrategias de los medios de comunicación para adaptarse al nuevo paradigma. Durante la inauguración de ayer jueves, a cargo de la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, y el vicepresidente segundo de la FAMP y alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova. Estas jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el apoyo de la Universidad de Málaga (UMA), la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Márketing de Málaga (Apecom) y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM).

El protagonismo de la generación Z se pudo ver ayer en la mesa redonda moderada por María Fajardo y en la que participaron Oriol Martínez (CEO de Resuelta Estudio); María Victoria Hatero (creadora de contenido en Resuelta Estudio); Victoria Romero (creadora de contenido), y Álvaro Carrilo (fotógrafo y videógrafo del Ayuntamiento de Málaga). Todos ellos nacidos entre 1999 y 2001. También en la primera jornada el consultor de Comunicación Juan Carlos Blanco propuso la pregunta: «Mejor comunicados, sí; pero, ¿mejor informados?».

Otros nombres protagonistas fueron Roger Casas-Alatriste, fundador de El Cañonazo Transmedia y Xavier Tomás, Susana Martínez y Edu Granados, estos tres últimos en una mesa redonda moderada por Amparo García bajo el nombre 'La gestión pública entra por el ojo: la importancia de la fotografía y el vídeo institucional'. La primera jornada culminó con la conferencia de Manuel Arias Maldonado, 'Una democracia sentimental para una ciudadanía distraída'.

En esta última jornada toman la palabra periodistas de datos como Kiko Llaneras (El País); los directores de medios de comunicación Manolo Castillo (SUR), Nacho Cardero (El Confidencial) y Joaquín Manso (El Mundo); también los profesionales Nesh (@liveandspeakenglish), Gloria Gallardo (directora de Márketing Digital en NFMedia) y el podcaster Curro F. Sibaja. También participan en esta última jornada la directora de Comunicación Clara en Prodigioso Volcán, Judith González o el presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, entre más nombres reconocidos. El evento culminará con un avance sobre los contenidos de la próxima edición a cargo de Jesús Espino, coordinador general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga.