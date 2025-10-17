Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las mesas redondas de la jornada, ayer en el auditorio del Museo Ruso. Sur

La comunicación institucional se reinventa: tender puentes con influencers y potenciar lo audiovisual

El Museo Ruso acoge la segunda edición de las Jornadas sobre Comunicación Institucional Local dedicadas a la economía de la atención hacia los mensajes de las administraciones públicas

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:38

Comenta

La forma de comunicar está en constante cambio con la consolidación de las redes sociales como uno de los grandes focos de atención. Y es ... por eso que la administración pública se está reinventando en los últimos meses: más contenido audiovisual, implicación de políticos en la creación de reels y un cambio continuo para relacionarse con la generación Z a través de la pantalla. Todo eso y mucho más se aborda en las II Jornadas Sobre Comunicación Institucional Local, que comenzaron ayer y culminarán hoy en el auditorio del Museo Ruso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  9. 9 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025
  10. 10 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La comunicación institucional se reinventa: tender puentes con influencers y potenciar lo audiovisual

La comunicación institucional se reinventa: tender puentes con influencers y potenciar lo audiovisual