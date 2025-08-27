La compra de una vivienda en Marbella exige el 76% de los ingresos de un hogar medio

La tasadora Tinsa ha analizado el mercado inmobiliario de los municipios más relevantes de España. De ellos, un 27% presentan tasas de esfuerzo teórico de ... compra (porcentaje de la renta que hay que destinar al pago de la cuota hipotecaria) por encima del 35%, que es el que se considera razonable. De ellos, además, ocho superan el 45% de los ingresos familiares, nivel que ya se considera «crítico».

Marbella, además de Benidorm y Torrevieja, presentan las tasas de esfuerzo más altas de entre la muestra de municipios analizados en el estudio: ahí la hipoteca se lleva más del 60% de la renta disponible. Pero entre todos ellos despunta Marbella: comprarse ahí una casa supone que hay que reservar el 76% de los ingresos de un hogar medio.

El otro municipio malagueño en el que la cifra es crítica es Vélez-Málaga, donde la cuota hipotecaria supone el 52% de los ingresos, cosa semejante a la que sucede en los municipios gaditanos de Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera o El Puerto de Santa María.

Se da la circunstancia, además, de que Marbella es también el municipio de España en el que el precio de la vivienda en mayor proporción supera el de la capital de su provincia: nada menos que un 29%. De todas maneras, aunque todos estos números puedan parecer alarmantes, y así se definan, la situación no es mucho mejor en el resto de la provincia costasoleña: la compra de una casa en Málaga capital se lleva un 54,6% de los ingresos de un hogar medio y la media provincial está en un 57,7%.

La situación de Marbella y Vélez-Málaga es así después de que, de acuerdo con los datos de Tinsa, el precio de la vivienda se haya encarecido un 17,2% y un 14,7% en el último año, respectivamente. En la primera localidad el metro cuadrado se encuentra en los 3.421 euros (casi un 30% por encima de los niveles de la capital malagueña), mientras que en la segunda se sitúa poco por encima de los 2.100 euros, cifra aún un 20% por debajo de la ciudad de Málaga.