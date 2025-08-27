Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas en construcción en Marbella. SUR

La compra de una vivienda en Marbella exige el 76% de los ingresos de un hogar medio

También Vélez-Málaga se encuentra en niveles que se consideran 'críticos' de acceso, porque la cuota hipotecaria se lleva más del 50% de los ingresos familiares

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:24

La tasadora Tinsa ha analizado el mercado inmobiliario de los municipios más relevantes de España. De ellos, un 27% presentan tasas de esfuerzo teórico de ... compra (porcentaje de la renta que hay que destinar al pago de la cuota hipotecaria) por encima del 35%, que es el que se considera razonable. De ellos, además, ocho superan el 45% de los ingresos familiares, nivel que ya se considera «crítico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  5. 5

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  6. 6 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  9. 9 Espetos con pastela de pollo, la curiosa mezcla que puedes comer en Benajarafe
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La compra de una vivienda en Marbella exige el 76% de los ingresos de un hogar medio

La compra de una vivienda en Marbella exige el 76% de los ingresos de un hogar medio