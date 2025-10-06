La Comisión de Sequía se reúne este lunes con el triple de reservas en los embalses que hace un año

Hoy lunes se celebra la Comisión para la Gestión de la Sequía en las Cuencas Mediterráneas con motivo del inicio del año hidrológico 25-26 ... y el cierre del anterior. Las previsiones son mucho más halagüeñas que el año pasado por estas fechas. Los embalses de la provincia de Málaga almacenan el triple de agua. Así, las reservas en superficie ascienden a 292 hectómetros cúbicos, un 47% de la capacidad total. Hace doce meses apenas contenían 98. Por suerte, los sucesivos episodios de danas y trenes de borrascas dieron la vuelta a la situación.

Las autoridades, empresas y usuarios participantes analizarán por lo tanto una situación en la que no se manejan restricciones en la dotación de agua. Así, se prevé que la Costa del Sol continúe con el 100% de la asignación, 250 litros por habitante y día medidos en los depósitos de cabecera de la red. El sistema Guadalhorce, que abastece a Málaga capital, seguirá con 225, lo que en la práctica cubre todas las necesidades de manera holgada. Y lo mismo la Axarquía, que, en este caso, está al 90% de los volúmenes asignados en situación de normalidad.

De hecho, la Costa empieza el año en fase de normalidad; Málaga y Guadalhorce, en prealerta, y la Axarquía en alerta, cuestiones que, como se ha dicho, no tienen repercusión desde el punto de vista práctico, tal y como avanzaba SUR el 1 de septiembre.

Reservas

El embalse que más agua almacena es el Guadalteba, por encima de los 80 hectómetros cúbicos. Le siguen la Viñuela, con 70 hm3; el Guadalhorce, con 46, y la Concepción, con 38. Ya, por detrás, el Conde de Guadalhorce, con 32, y Casasola y Limonero (12 cada uno).

Entre la documentación aportada a los participantes en la Comisión están los precios tanto del canon de regulación como la tasa de uso del agua para el año que viene. Están en fase de resolución de alegaciones y no serán efectivos hasta que se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) en diciembre. De entrada, los costes para los usuarios (regantes y operadores de agua) se mantienen estables, incluso ligeramente a la baja, pero experimentan alzas notables en la Axarquía.

Regulación y TUA

El primero de los conceptos, el canon de regulación, es el importe que grava a los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas soportadas económicamente total o parcialmente por parte del Estado. Es una recaudación, por lo tanto, compensatoria, pues sirve para contrarrestar los costes de la inversión soportada por la Administración estatal y cubrir los gastos de explotación y conservación de tales obras e infraestructuras.

Por su parte, la tarifa de utilización del agua (TUA) es la tasa para los usuarios de obras hidráulicas distintas de las de regulación, que hayan sido sufragas económicamente en todo o en parte con cargo al Estado y que satisfacen el hecho de poder disponer y usar el agua.

Precios para 2026

En la Costa del Sol Occidental, la suma de ambos conceptos, bajará en 2026 un 3,51%, con un importe de algo más de 67 euros por cada 1.000 metros cúbicos (1 millón de litros).

En el Guadalhorce, el abastecimiento baja un 2,57%, con 77,38 euros por cada 1.000 m3. Si hablamos de regadíos, sube un 0,51%, con 30 euros por el referido volumen si consideramos un año normal. Si hubiera que acudir a restricciones, sería una bajada del 20% y 107 euros por hectárea.

Casasola-Limonero alcanzarán los 80 euros por cada 1.000 m3, lo que supone un descenso con respecto a 2025 del 4%.

En La Viñuela, los regadíos suben un 18,37%, con 64 euros por cada 1.000 m3 y el abastecimiento, un 19% (200,22 por cada 1.000 m3).