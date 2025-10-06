Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del embalse del Conde de Guadalhorce. Marilú Báez

La Comisión de Sequía se reúne este lunes con el triple de reservas en los embalses que hace un año

No se prevén cambios en la dotación de agua. Siguen en fase de alegaciones los precios de uso del agua y el canon para los embalses, que experimentarán notables encarecimientos en la Axarquía

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Hoy lunes se celebra la Comisión para la Gestión de la Sequía en las Cuencas Mediterráneas con motivo del inicio del año hidrológico 25-26 ... y el cierre del anterior. Las previsiones son mucho más halagüeñas que el año pasado por estas fechas. Los embalses de la provincia de Málaga almacenan el triple de agua. Así, las reservas en superficie ascienden a 292 hectómetros cúbicos, un 47% de la capacidad total. Hace doce meses apenas contenían 98. Por suerte, los sucesivos episodios de danas y trenes de borrascas dieron la vuelta a la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

