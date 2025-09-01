Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Embalse de La Concepción, este mes de agosto. Josele

La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta

Un informe técnico oficial revela lluvias un 20-30% por encima de la media, hace balance de danas y desembalses y fija los criterios de suministro

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:14

De mantenerse la media de consumo y evaporación en los embalses malagueños, cerrarán el año hidrológico algo por debajo del 50% de su capacidad. La ... situación es la mejor de los últimos años, gracias a la generosidad en danas y trenes de borrascas de los pasados meses de marzo y noviembre. En todo caso, solo la Costa del Sol entrará el 1 de octubre en el nuevo ejercicio en situación de normalidad, según el último informe de la Comisión de Gestión de la Sequía, elaborado a mediados del mes de julio y al que ha tenido acceso SUR.

