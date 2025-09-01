La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta

De mantenerse la media de consumo y evaporación en los embalses malagueños, cerrarán el año hidrológico algo por debajo del 50% de su capacidad. La ... situación es la mejor de los últimos años, gracias a la generosidad en danas y trenes de borrascas de los pasados meses de marzo y noviembre. En todo caso, solo la Costa del Sol entrará el 1 de octubre en el nuevo ejercicio en situación de normalidad, según el último informe de la Comisión de Gestión de la Sequía, elaborado a mediados del mes de julio y al que ha tenido acceso SUR.

El documento realiza un balance pormenorizado de los últimos meses e incluye las simulaciones a medio plazo. En ellas, se relata que la escasez vigente este verano sitúan a la Costa del Sol Occidental y al sistema Guadalhorce-Limonero en fase de normalidad. La Viñuela está en prealerta. Sin embargo, el desarrollo de la recta final del verano meterá a la capital en prealerta y a la Axarquía, en alerta.

En todo caso, no hay planteamiento de que se altere la dotación por habitante y día vigente, que es de 250 litros en la Costa Occidental y de 225 en las otras dos zonas. Cabe recordar que el Guadalhorce este año tiene un volumen asignado de riegos que asciende a 30 hectómetros cúbicos y la Axarquía tiene reservados 12,8.

«En los embalses de la provincia de Málaga se almacenan a fecha 14 de julio de 2025 un total de 351,49 hm3, siendo éste un dato muy positivo en comparación con la misma fecha del año pasado cuendo el volumen embalsado ascendía a 143,07 hm3. El porcentaje actual de la provincia es del 57,48% frente al 23,39% del año anterior en la misma fecha», refería el informe en el momento de su redacción. Actualmente, las reservas han bajado de 320 hectómetros cúbicos (el punto álgido tras la temporada de lluvias fue de 378). El final del verano rondará los 305 hm3.

814 itros por metro cuadrado de lluvias se han recogido este año en el embalse de La Concepción; 618 en el Guadalhorce, y 590 en La Viñuela. Son alzas de entre el 20 y el 30% sobre la media histórica.

Por zonas, el régimen de lluvias ha ayudado mucho en la Costa del Sol Occidental: «Ha sido un año húmedo, marcado por abundantes precipitaciones durante las danas de noviembre y marzo. Así, en la estación pluviométrica del embalse de la Concepción se han recogido 814,10 mm, que es un 126 % de la media histórica (645,10 mm). Las aportaciones al embalse considreando los trasvases suman 101 hm3». Este último hecho constata que el pantano, con 57 hm3 de capacidad, se hubiera llenado dos veces de haber sido recrecido tal y como se proyectó en el Plan Hidrológico Nacional.

Desaladora de Marbella

Los cálculos apuntan en esta zona a que la desaladora de Marbella aportará más de 10 hectómetros cúbicos al sistema durante el año hidrológico. Cabe recordar que antes del verano finalizó la segunda fase de sus obras de modernización. Esto hace que haya recuperado su capacidad nominal para la que fue diseñada y que fue perdiendo por problemas de obsolescencia y desgaste. El año hidrológico 2025-26 podrá aportar hasta 20 hectómetros cúbicos.

Pozos de Fuengirola

La Costa recibirá este año 4,8 hm3 de los pozos de Fuengirola. No tiene operativos ahora mismo los de Guadalmansa ni ha intercambiado caudal alguno ni con el Campo de Gibraltar ni con Málaga, según el citado informe, que estima que se llegará al 1 de otubre con 37 hm3 embalsados. Como nota curiosa, los técnicos cifran la evaporación en 3 hectómetros cúbicos.

10 hm3 aportará este año la desaladora de Marbella.

En el sistema que abastece a Málaga capital tampoco hay trasvases con la Axarquía. Y se sigue apostando por el mayor uso posible de los recursos que fluyen hasta el azud de Aljaima, en el río Guadalhorce, procedentes del Grande, y por el sistema de pozos de Aljaima y Fahala. La capital contará con la gran fortaleza de tener activo en el año hidrológico entrante el gran 'pantano' subterráneo del Bajo Guadalhorce, cinco pozos en Perales y Puente del Rey, que podrían surtir con hasta 800 litros por segundo a la ciudad.

Desembalses

«Las lluvias caídas en el de marzo han mejorado notablemente las reservas hídricas en cada uno de los embalses ya que se han multiplicado por cuatro con respecto al comienzo del año hidrológico 2024/25», incide el documento, que recuerda que hubo que realizar en marzo desembalses en el Conde de Guadalhorce. Fueron más de 21 hm3. «Este volumen vertido va a parar directamente a Tajo de la Encantada en el Chorro por lo que la presa, además de tener que aliviar estos volúmenes, ha tenido que aliviar sus propias aportaciones que han sido estimadas en unos 20 hm3 adicionales para garantizar la seguridad de la presa, su operatividad y el funcionamiento de órganos de desagüe», se añade.

41 (21 + 20) hm3 se han desembalsado desde el embalse del Conde.

La presa de Limonero ha desembalsado un total de 0,64 hm3, de los cuales 0,48 fueron en noviembre debido dana. Con respecto a la presa de Casasola, ha vertido unos 11,8 hm3, de los cuales 9,7 corresponden al mes de marzo.

Viñuela

El sistema Viñuela-Axarquía respira después de años durísimos, pero aún se mantiene en un umbral de escasez grave. Empezará octubre por debajo de los 70 hm3 previsiblemente.

El pantano ha recogido este ejercicio 563,7 litros por metro cuadrado, que es un 130% de lamedia histórica (433). Las aportaciones al embalse suman 69,66 hm3 (144 % de la media).

2,20 hm3 se obtendrán de los pozos del río Chíllar.

«Teniendo en cuenta el origen de los recursos, se prevé obtener hasta 2,20 hm3 de los pozos del ríoo Chíllar con una media de 70 l/s. y un consumo total de 15,30 hm3 de las reservas del embalse», se puntualiza y se recuerda una dotación de 12,8 hm3 para las 6.400 hectáreas de la margen derecha del Plan Guaro. La aportación de 70 litros por segundo desde los pozos del Chíllar, unido a todo el contexto anterior, hacen a los técnicos proyectar la entrada en octubre con unos 62 hm3 de reservas en superficie.