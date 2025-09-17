Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Concentración sindical ayer en protesta por el Estatuto Marco en el Hospital Regional. MIGUE FERNÁNDEZ

Las claves del Estatuto Marco que no gusta a nadie: lo que plantea el Ministerio y lo que reclaman los médicos y otros sanitarios

Los sindicatos se concentran en Málaga y acusan al Gobierno de no querer seguir negociando y 5.700 facultativos de la provincia irán a la huelga el 3 de octubre

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:36

¿Qué es el Estatuto Marco cuya negociación ha motivado ya 50 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, los sindicatos que representan a médicos, personal ... de enfermería y al resto de sanitarios y las comunidades? La Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud es la norma que regula las condiciones de trabajo de todos los sanitarios del país, pero como explica el Gobierno central, es una regulación «obsoleta que lleva sin modificarse en profundidad 22 años». Había que hacer uno nuevo y manos a la obra se puso el Ministerio de Sanidad a principios de 2023, pero casi tres años después la tarea se revela hercúlea y las negociaciones han encallado en numerosas ocasiones.

