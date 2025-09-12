Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un puesto del Mercado de Atarazanas este verano. Ñito Salas

La cesta de la compra y la ropa mantienen los precios al alza en Málaga

La provincia continúa siendo una de las que sufre una inflación más elevada de toda España

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:41

Los precios en Málaga aceleraron su ritmo de subida en el mes de agosto, al contrario de lo sucedido en España. Veamos el detalle: la ... inflación se colocó en el 3,1% interanual, frente al 3% registrado en julio. Mientras tanto, en el conjunto del país el incremento del índice general de precios en comparación con las mismas fechas del año pasado se mantuvo en el 2,7%. Aunque la provincia costasoleña ya no es la que mayores subidas de precios registra, que es lo que ocurría a principios de año. Por delante se encuentran otras, en su mayoría turísticas, como Castellón (3,7%), Baleares, Alicante y Álava (3,2%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  5. 5 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  10. 10 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cesta de la compra y la ropa mantienen los precios al alza en Málaga

La cesta de la compra y la ropa mantienen los precios al alza en Málaga