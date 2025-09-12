La cesta de la compra y la ropa mantienen los precios al alza en Málaga

Los precios en Málaga aceleraron su ritmo de subida en el mes de agosto, al contrario de lo sucedido en España. Veamos el detalle: la ... inflación se colocó en el 3,1% interanual, frente al 3% registrado en julio. Mientras tanto, en el conjunto del país el incremento del índice general de precios en comparación con las mismas fechas del año pasado se mantuvo en el 2,7%. Aunque la provincia costasoleña ya no es la que mayores subidas de precios registra, que es lo que ocurría a principios de año. Por delante se encuentran otras, en su mayoría turísticas, como Castellón (3,7%), Baleares, Alicante y Álava (3,2%).

Dentro de todos los componentes que el Instituto Nacional de Estadística tiene en cuenta para calcular ese índice general de precios, en Málaga destacan especialmente dos por haberse comportado en agosto justo al revés que en el conjunto de España. De esta forma, alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, la cesta de la compra, suben a un ritmo interanual del 2,3%, lo que supone una aceleración de cuatro décimas con respecto al mes de julio. En España, sin embargo, el encarecimiento de los productos más básicos ha echado el freno, porque entre julio y agosto el ritmo de incremento ha pasado del 2,7% al 2,3%. Así que si en el conjunto de España la subida de precios fue la menor en cuatro meses, en Málaga fue la mayor desde julio del año pasado. El ritmo de encarecimiento de la cesta de la compra se han igualado en España y en Málaga, pero hubo un buen periodo de tiempo en el que en la Costa del Sol estos precios en concreto se comportaban mejor que en el país.

Más en detalle: si los alimentos se encarecieron al 1,9% el mes pasado en Málaga, las bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 5,9%, frente a ritmos del 4,2% contabilizados en julio. En cambio, las bebidas alcohólicas se abarataron un 0,9% en agosto, en su segundo mes consecutivo a la baja en la provincia.

La ropa se dispara

Pero hay otro componente del índice general de precios cuyo ascenso destacó todavía más y sobre todo si se compara con su comportamiento en el conjunto de España: se trata del vestido y el calzado, que en Málaga en agosto subió a un ritmo interanual del 5,3%, por encima del 3,8% registrado en julio. Mientras tanto, en el conjunto de España vestido y calzado se encarecen a ritmos que se limitan al 0,7% interanual, por debajo incluso de la cifra de julio (0,8%).

La desagregación que realiza el INE revela, además, que lo que más sube es la ropa: nada menos que un 6,5% ha escalado en la provincia, frente al 0,9% nacional; mientras que el calzado y sus reparaciones registran un ascenso del 1,3% interanual.

Otros bienes que suben más en Málaga

La subida de la vivienda y sus suministros también es mayor en Málaga (6,8%) que en la media española (6%). Y eso mismo pasa con los muebles y los artículos para el hogar: 1,5% malagueño frente al 0,8% nacional. O con la sanidad (3,7% en Málaga, frente al 2% del país).

Más bienes básicos: la educación también se encarece más en esta provincia que en el conjunto de España y ello es especialmente llamativo en la enseñanza secundaria, en la que el 6,5% local compara con el 3,5% nacional.

En cuanto a los bienes más vinculados al turismo, si bien los precios de restaurantes y hoteles registraron subidas parecidas en Málaga y en el conjunto de España (del entorno del 4,4%), los servicios de alojamiento en Málaga subieron un 10% en agosto, casi el doble que en el conjunto de España (5,8%).