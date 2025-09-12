Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un supermercado. Esther Vázquez

Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses

La inflación general se mantuvo estable en el 2,7%, pero la cesta de la compra se redujo cuatro décimas al 2,3% por el abaratamiento de la fruta, aunque el café y el chocolate siguen disparados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:01

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto, el mismo dato que marcó en julio, debido a que la estabilidad del precio ... de la electricidad compensó el encarecimiento de los carburantes, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alimentos también marcaron un buen registro al subir un 2,3%, cuatro décimas menos que en julio, sobre todo debido al abaratamiento de las frutas respecto a agosto de hace un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  5. 5 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  6. 6 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  7. 7 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  8. 8 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses

Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses